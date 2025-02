Ouganda : préoccupations croissantes face à la résurgence de l’Ebola

L’Ouganda fait face à une nouvelle flambée de cas d’Ebola, suite à l’annonce du ministère de la Santé du pays, qui a confirmé le 12 février dernier l’apparition de neuf nouveaux cas. Cette augmentation fait suite à la détection de trois premiers cas à la fin du mois de janvier.

Selon les autorités, l’épidémie est causée par la souche Soudan du virus Ebola, une variante contre laquelle il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé. La situation a suscité de vives inquiétudes, notamment après la mort d’un infirmier à l’hôpital public de Mulago à Kampala, qui est considéré comme le patient zéro de cette épidémie.

La secrétaire permanente du ministère de la Santé, Diana Atwine, a confirmé que les neuf nouveaux cas étaient tous liés à cet infirmier. Elle a cependant rassuré la population, en affirmant que la situation était « sous contrôle ». Les autorités insistent sur le fait que tous les cas recensés sont directement liés au personnel médical ayant été en contact avec le patient initial. La déclaration des responsables de la santé a été accompagnée de mesures strictes, visant à limiter la propagation du virus.

Mesures de prévention et isolation des cas contacts

Face à l’augmentation du nombre de cas, des mesures de prévention ont été renforcées. Un total de 265 personnes, considérées comme contacts directs des patients infectés, ont été mises en isolement dans des structures sanitaires situées dans la capitale, Kampala, ainsi que dans la ville de Mbale, à l’est du pays. Les autorités sanitaires ont également appelé la population à rester vigilante et à suivre les consignes sanitaires strictes afin d’éviter toute nouvelle propagation du virus Ebola.

Lire : Ouganda : l’épidémie d’Ebola confirmée à Kampala

La vigilance est de mise, car Ebola se transmet rapidement, notamment par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée. L’un des principaux défis auquel les autorités sont confrontées est l’absence de vaccin pour la souche Soudan du virus Ebola. Bien qu’il existe plusieurs variantes du virus Ebola, dont celles de Bundibugyo, Zaïre et Soudan, seuls certains types ont fait l’objet de recherches avancées pour le développement de vaccins.

La lutte contre la souche Soudan et l’absence de vaccin

La souche Soudan, en particulier, n’a pas encore donné lieu à l’approbation d’un vaccin efficace à grande échelle, ce qui complique les efforts de lutte contre cette épidémie. Cependant, des avancées récentes apportent un peu d’espoir. En début février, le ministère ougandais de la Santé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres partenaires internationaux, a lancé un essai clinique pour tester un vaccin contre la souche Soudan du virus.

Lire : Lancement d’un essai de vaccin contre Ebola en Ouganda

Cette étude vise à vacciner les personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés d’Ebola. Les résultats préliminaires de cet essai sont attendus d’ici mars, et si le vaccin s’avère efficace, il pourrait devenir un outil essentiel pour limiter la propagation de la maladie dans la région. L’épidémie actuelle n’est pas la première que l’Ouganda a dû affronter. En effet, depuis le début des années 2000, le pays a connu plusieurs vagues de contamination, faisant de l’Ebola une menace récurrente.

Ebola en Afrique : une longue histoire et une lutte sans fin !

La dernière épidémie survenue en 2022 avait déjà causé la mort de 55 personnes. C’est la huitième épidémie du genre que l’Ouganda a connue, un signe alarmant de la persistance de ce virus sur le continent africain. L’histoire des épidémies d’Ebola en Afrique est marquée par des éruptions sporadiques, souvent difficiles à contrôler en raison de la rapidité de la propagation du virus.

Des épidémies graves ont frappé la République Démocratique du Congo (RDC), qui a été particulièrement touchée par plusieurs vagues d’Ebola, ainsi que d’autres pays comme la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, où l’épidémie de 2014-2016 a fait plus de 11 000 morts. Les mesures de lutte contre Ebola en Afrique reposent souvent sur un ensemble de stratégies de prévention, telles que l’isolement des malades, la désinfection des zones contaminées, et les campagnes de sensibilisation.