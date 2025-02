Lancement d’un essai de vaccin contre Ebola en Ouganda

En Ouganda un essai clinique pour tester un vaccin contre la souche Ebola-Soudan, a été lancé, une semaine après la déclaration de l’épidémie à Kampala. Soutenue par l’OMS, cette initiative vise à freiner la propagation du virus.

L’Ouganda a lancé un essai clinique pour tester un vaccin contre le virus Ebola, moins d’une semaine après que le pays a annoncé la déclaration officielle de l’épidémie. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a informé la communauté internationale du lancement de cet essai, et souligné qu’il avait été réalisé dans un délai remarquable. Selon lui, le respect des normes éthiques et réglementaires nationales et internationales a été pleinement garanti tout au long de cette initiative importante.

Cet essai se concentre sur les « contacts » des personnes contaminées par le virus Ebola, ainsi que sur les contacts de ces derniers. Le but est de contenir la propagation du virus en identifiant rapidement les personnes potentiellement infectées. Tedros a précisé que cet essai marque la première tentative pour évaluer l’efficacité clinique d’un vaccin contre la souche Ebola-Soudan, l’une des six variantes du virus.

L’épidémie déclarée officiellement le 30 janvier en Ouganda

L’épidémie d’Ebola a été déclarée officiellement le 30 janvier 2025 par les autorités ougandaises. Le premier cas rapporté est celui d’un infirmier de 32 ans travaillant à l’hôpital national Mulago de Kampala, la capitale ougandaise. Ce dernier a développé des symptômes caractéristiques de la maladie, tels qu’une forte fièvre, et a rapidement vu son état se détériorer avec une défaillance organique multiforme avant de succomber à la maladie.

Sa mort a été un signal d’alarme, et poussé les autorités sanitaires à activer des protocoles d’urgence. Diana Atwine, la secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé, a précisé que cet infirmier était l’une des premières victimes du virus dans cette nouvelle flambée. Face à cette situation, l’OMS a immédiatement déployé une équipe d’experts et de professionnels de la santé publique en Ouganda pour épauler les autorités locales.

Période d’incubation variant entre 2 et 21 jours

En outre, un financement d’un million de dollars a été débloqué pour soutenir les efforts de contrôle de l’épidémie. Malgré l’urgence, l’absence d’un vaccin spécifique contre la souche Ebola-Soudan complique la gestion de l’épidémie, rendant la recherche et les essais cliniques d’autant plus cruciaux.

Le virus Ebola se transmet par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, y compris le sang, la sueur, les vomissements, ou les selles. Parmi les symptômes caractéristiques de la maladie, on trouve de la fièvre, des vomissements, des diarrhées, ainsi que des saignements internes et externes. Le virus présente une période d’incubation qui varie entre 2 et 21 jours, ce qui rend difficile la détection précoce des cas.

Plus de 15 000 morts à travers l’Afrique

L’infection devient particulièrement dangereuse après l’apparition des symptômes, car les personnes infectées deviennent contagieuses à ce stade. Ce qui rend l’isolement et la gestion des contacts importants pour limiter la propagation du virus. La question du virus Ebola reste une préoccupation en Afrique. Depuis sa découverte en 1976, le virus a causé plus de 15 000 morts à travers le continent.

L’une des épidémies les plus dévastatrices a eu lieu entre 2013 et 2016, lorsqu’une épidémie a frappé l’Afrique de l’Ouest, principalement les pays du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée. Cette crise a fait plus de 11 300 morts. La République Démocratique du Congo (RDC) a également été un terrain récurrent de flambées épidémiques depuis 1976, avec plus d’une douzaine de vagues épidémiques et un bilan de plus de 3 000 morts.

Contenir l’épidémie actuelle d’Ebola

Des pays du continent comme la RDC, ont déjà déployé des stratégies de vaccination d’urgence lors des précédentes flambées. Ainsi, l’Ouganda, avec le soutien de l’OMS et de ses partenaires internationaux, s’engage dans un combat contre Ebola, pour contenir l’épidémie actuelle mais aussi pour mettre en place des outils de prévention en vue d’endiguer la maladie.