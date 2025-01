Ouganda : prudence aux frontières suite à des soupçons d’épidémie de Marburg en Tanzanie

L’Ouganda a intensifié la surveillance de ses frontières avec la Tanzanie voisine à la suite d’une épidémie présumée de maladie à virus de Marburg (MVD) qui a coûté la vie à huit personnes, a déclaré vendredi un haut responsable du gouvernement.

Jane Ruth Aceng, ministre ougandaise de la Santé, a révélé aux journalistes que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait alerté l’Ouganda de l’épidémie présumée dans la région tanzanienne de Kagera, qui partage une frontière avec l’Ouganda.

Aceng a déclaré que les autorités sanitaires ont identifié les districts frontaliers ougandais de Kyotera, Isingiro, Rakai, Kalangala et Ntungamo comme présentant un risque immédiat élevé d’importation de maladies. Selon le ministère, aucun cas confirmé ou suspecté de MVD – caractérisé par des symptômes tels que maux de tête, forte fièvre, maux de dos, diarrhée, vomissements avec sang, faiblesse corporelle et hémorragie externe – n’a été signalé en Ouganda.

Appel au calme à la population des districts à haut risque

« Nous sommes conscients qu’en plus des mouvements transfrontaliers via les points d’entrée désignés, il existe des mouvements rapides dans les points d’entrée non désignés », a déclaré Jane Ruth Aceng. « Nous avons renforcé la surveillance aux points d’entrée, la recherche active des cas et la communication en matière de santé publique dans les districts frontaliers à haut risque ».

L’OMS a classé le risque régional comme élevé, citant le rôle stratégique de Kagera en tant que plaque tournante du transit avec d’importants mouvements transfrontaliers impliquant l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du Congo. « Nous conseillons à la population de rester calme, en particulier à la population des districts à haut risque », a déclaré Jane Ruth Aceng.

Fourniture de mises à jour en temps opportun

« Ils doivent rester vigilants et signaler toute personne présentant des signes et symptômes évoquant ceux de Marburg ou des décès suspects à l’établissement de santé le plus proche. Le ministère surveillera la situation et fournira des mises à jour en temps opportun ». La MVD est une maladie très virulente provoquant une fièvre hémorragique, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88 pour cent, selon l’OMS.

Le virus, qui est zoonotique, se transmet aux humains par contact direct avec les fluides corporels d'individus infectés ou avec des matériaux contaminés tels que du sang, des tissus ou des surfaces.