Paludisme en Afrique : l’OMS franchit une étape décisive avec le premier médicament dédié aux nourrissons

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) annonce une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme avec l’arrivée du Coartem Baby, premier traitement antipaludique spécialement conçu pour les enfants de moins d’un an. Cette innovation pourrait transformer la prise en charge d’une maladie qui tue chaque année près de 600 000 personnes, principalement des enfants en Afrique.

Un pas vient d’être franchi avec la conception du Coartem Baby, premier médicament antipaludique pour les enfants de moins d’un an et les nourrissons de 4,5 kg. Développé par Novartis avec le soutien de Medicines for Malaria Venture et de partenaires internationaux, ce traitement est proposé à but non lucratif.

L’Organisation mondiale de la Santé vise à éradiquer le paludisme d’ici 2030, objectif qui nécessite des actions fortes : moustiquaires imprégnées, vaccination, lutte contre les vecteurs et traitements adaptés. En Afrique, où se concentrent 94 % des décès, les enfants de moins de 5 ans représentent 76 % des victimes. Chaque année, 30 millions de bébés naissent dans des zones à haut risque et, jusqu’ici, aucun traitement ne leur était dédié, les exposant à des médicaments inadaptés et à des effets indésirables dangereux, voire à des réactions toxiques.

Un enjeu vital pour l’Afrique

Le paludisme reste l’un des problèmes de santé les plus urgents en Afrique. En 2023, on estimait à 263 millions le nombre de cas de paludisme et à 597 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans 83 pays, la majorité des victimes étant de jeunes enfants et des femmes enceintes.

En Afrique subsaharienne, dans les zones rurales où la pauvreté et l’accès limité aux soins de santé aggravent la situation, la lutte contre le paludisme infantile représente un enjeu crucial. Ce nouveau médicament permettra non seulement de sauver des vies, mais aussi d’assurer un avenir meilleur aux enfants africains qui ne souffriront plus de séquelle.

Le Ghana a déjà commencé le déploiement de Coartem Baby et sera bientôt suivi par huit autres pays, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Nigeria.