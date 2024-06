Nigeria : démarrage chaotique de la raffinerie Dangote

Le Nigeria a été témoin cette semaine d’un incident au sein de la méga-raffinerie Dangote. Un incendie maîtrisé a éclaté dans l’usine de traitement des déchets, située à proximité de Lagos. Cet événement a laissé planer des doutes sur le calendrier de production de cette installation titanesque. Bien que l’incident ait été qualifié de mineur et n’ait causé aucun blessé, il a suscité des inquiétudes quant aux retards possibles dans la production d’essence, initialement prévue pour débuter mi-juillet.

Une vidéo virale a montré un épais nuage de fumée s’élevant au-dessus de la raffinerie. Cela témoigne de l’ampleur de l’incident.

Défis d’approvisionnement et concurrence déloyale

La méga-raffinerie Dangote, dont le coût s’élève à 20 milliards de dollars, fait face à des défis majeurs d’approvisionnement. La compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC) peine à fournir les 300 000 barils de pétrole brut par jour nécessaires au bon fonctionnement de l’usine. En conséquence, le groupe Dangote s’est tourné vers des sociétés pétrolières internationales, accusées de pratiquer des prix prohibitifs.

Cette situation a contraint Dangote à réduire sa production et à importer du brut depuis les États-Unis. Le vice-président de Dangote a également accusé les autorités nigérianes d’autoriser l’importation de diesel de mauvaise qualité. Cette concurrence déloyale pousse le groupe à exporter une grande partie de sa production.

Promesses et réalités de la production

En début d’année, la raffinerie située à Ibeju-Lekki a commencé à produire du diesel et du carburant pour l’aviation. Cela a contribué à une légère baisse des prix du diesel au Nigeria. Cependant, Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, a promis de sortir le Nigeria des pénuries d’essence récurrentes. Il s’engage à produire 650 000 barils de produits raffinés, couvrant ainsi les besoins en carburant du pays et permettant même d’exporter un surplus. Malgré ces promesses, beaucoup de questions restent en suspens quant à la capacité de la raffinerie à atteindre ses objectifs de production.

Une inauguration symbolique, mais controversée

La raffinerie Dangote a été inaugurée le 22 mai 2023 par le président sortant du Nigeria, Muhammadu Buhari, en présence de nombreuses personnalités politiques régionales. Cette inauguration, perçue comme un cadeau d’adieu de Buhari au Nigeria, a peut-être été avancée pour lui permettre d’associer son nom à ce projet colossal.

Le président élu, Bola Tinubu, était absent, représenté par son vice-président. Aliko Dangote a profité de cette occasion pour réitérer ses promesses de transformer le secteur énergétique nigérian. Cependant, des analystes expriment des réserves sur l’équilibre des accords entre Dangote et la NNPC.

L’impact économique et régional de la raffinerie

La raffinerie Dangote, avec une capacité de production de 650 000 barils par jour, représente un atout majeur pour l’économie nigériane et la région. Si elle parvient à surmonter ses défis actuels, elle pourrait non seulement répondre aux besoins en carburant du Nigeria, mais aussi devenir un acteur clé sur le marché international. Néanmoins, les obstacles logistiques et les tensions avec les fournisseurs de pétrole brut demeurent des défis importants à surmonter pour que ce projet ambitieux tienne toutes ses promesses.