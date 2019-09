Nigeria : Muhammadu Buhari confirmé Président par la justice

Six mois après son élection, Muhammadu Buhari a été conforté dans son statut de président de la République du Nigeria. Ce mercredi, la justice de son pays a validé l’élection dont il est sorti vainqueur, malgré les contestations de l’opposition.

Fin de suspens. Muhammadu Buhari a eu gain de cause. Elu pour un deuxième et dernier mandat, il y a six mois, l’actuel Président nigérian peut désormais jouir de tous ses droits. Il a fallu 200 jours à la justice nigériane pour statuer sur la vive contestation de l’opposition. Ainsi, ce mercredi 11 septembre 2019, la Justice a validé la victoire de Muhammadu Buhari aux élections présidentielles nigérianes de février dernier.

Selon le juge Mohammed Garba, la demande d’annulation des résultats de la Présidentielle formulée par l’opposition est rejetée. Ceci, pour la simple raison que les plaignants n’avaient pas fourni assez de preuves convaincantes pour soutenir leurs accusations qui concernaient la défaillance du système électronique utilisé lors de la Présidentielle.

En février dernier, Muhammadu Buhari avait été déclaré vainqueur de la Présidentielle avec 56% contre 41% pour Atiku Abubacar. Une sentence qui n’a pas été du goût du candidat malheureux. Pour lui, la Présidentielle a été entachée de nombreuses irrégularités et tricheries. Il a par la suite formulé une requête datant de mars pour annuler les résultats.

Suite à cette décision de la justice nigériane, le Parti Populaire Démocratique (PDP) du candidat malheureux AtikuAbubacar compte faire appel devant la Cour Suprême. Il appelle par ailleurs ses militants au calme.