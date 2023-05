Bola Tinubu prend officiellement les rênes du Nigeria

Le Président nouvellement élu du Nigeria, Bola Tinubu, a prêté serment, ce lundi, devenant du coup, le 16e dirigeant du pays le plus peuplé de l’Afrique.

Élu à l’issue de la Présidentielle du 25 février 2023, l’homme d’affaires nigérian Bola Tinubu a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, ce lundi. Et ceci, devant un parterre de chefs d’État parmi lesquels le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Rwandais Paul Kagame, le Ghanéen Nana Akufo-Addo ou encore le Béninois Patrice Talon.

D’importants défis à relever

Le nouveau Président, vieux routier de la politique nigériane, n’ignore pas l’immensité de la tâche qui l’attend. Surtout que son prédécesseur et camarade de parti, Muhammadu Buhari, n’a pas laissé un bilan reluisant. Crise énergétique, crise sécuritaire et crise monétaire – conséquence d’une réforme monétaire hasardeuse – sont les principaux chantiers auxquels il doit s’attaquer au plus tôt. D’ores et déjà, Bola Tinubu indique que sa priorité sera la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Le nouveau Président devra également redynamiser l’industrie du pays afin d’accroître la production locale. La création d’emplois, l’augmentation de la production agricole, l’accroissement des investissements dans les infrastructures publiques, tout ceci pour permettre la création d’opportunités économiques pour les Nigérians les plus pauvres et les plus vulnérables, voilà autant de chantiers sur lesquels le nouveau dirigeant entend déployer son action.

Investiture en pleine contestation

Beaucoup attendent que Bola Tinubu réussisse à la tête du Nigeria ce qu’il a fait en tant que gouverneur de l’État de Lagos qu’il a contribué à moderniser et à sécuriser pendant son mandat de gouverneur, entre 1999 et 2007. Le nouveau Président a été investi alors même que son élection est toujours contestée par ses deux principaux challengers, Atiku Abubakar du People’s Democratic Party (PDP) et Peter Obi du Parti travailliste, dont les recours sont toujours en cours d’examen devant la justice.