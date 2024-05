Causes et conséquences de l’inflation galopante au Nigeria

Le Nigeria, géant économique de l’Afrique, se débat avec une inflation élevée, depuis plusieurs mois. Elle a atteint un sommet de plus 33%, en avril 2024, le niveau le plus élevé en près de trois décennies. Cette conjoncture alarmante plonge le pays dans une crise économique et sociale profonde, engendrant des répercussions significatives sur la vie quotidienne des Nigérians.

Les principales causes sous-jacentes de l’inflation au Nigeria sont les mêmes que dans le reste du monde : l’impact des événements internationaux. En effet, la guerre en Ukraine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont provoqué une flambée des prix du pétrole et des denrées alimentaires, exerçant une forte pression sur les importations dont dépend le Nigeria.

Mais si le Nigeria est davantage touché que ses voisins, elle le doit à des défaillances structurelles. Notamment une dépendance excessive aux importations, conjuguée à une production locale insuffisante, qui fragilise l’économie du pays et la rend très vulnérable aux chocs externes.

Une politique monétaire accommodante

La Banque centrale du Nigeria a longtemps maintenu des taux d’intérêt bas, alimentant l’expansion de la masse monétaire et contribuant ainsi à l’inflation. En outre, la dépréciation du naira, la monnaie locale, par rapport aux devises étrangères renchérit les importations, exerçant une pression supplémentaire sur les prix.

La première conséquence pour la population c’est l’impact sur le pouvoir d’achat des populations, avec des difficultés croissantes pour se nourrir, se loger et s’équiper. Donc l’inflation plonge davantage de Nigérians dans la pauvreté, accentuant les disparités sociales.

Enfin, la hausse des prix entrave l’investissement et l’activité économique, menaçant d’entraîner le pays dans une récession. Le mécontentement populaire augmente face à la vie chère, alimentant les risques d’instabilité sociale.

Le Nigeria a souvent été confronté à des défis économiques. Après des décennies de régimes militaires et de politiques économiques fluctuantes, le pays a entrepris des réformes démocratiques et économiques, dans les années 2000. Cependant, des lacunes persistantes dans la diversification de l’économie et les difficulté de la lutte contre la corruption ont entravé le potentiel de croissance.

Perspectives et solutions

La Banque centrale du Nigeria a relevé ses taux d’intérêt pour contenir l’inflation, mais des mesures structurelles sont nécessaires pour traiter les causes profondes du problème. En premier lieu, le Nigeria doit réduire sa dépendance aux importations en favorisant la production locale, notamment dans le secteur agricole.

En outre, il est important d’améliorer la Gouvernance en renforçant la transparence et éradiquant la corruption pour créer un environnement propice à une croissance durable. De même des programmes de protection sociale sont indispensables pour atténuer les effets de l’inflation sur les populations les plus démunies.