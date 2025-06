FABWA 2025 : Lagos, capitale africaine de l’agroalimentaire

Avec plus de 300 exposants attendus et 15 pavillons nationaux, l’édition 2025 de la Food & Beverage West Africaqui vient de se terminer au Nigeria, illustre la montée en puissance des échanges intra-africains et l’émergence d’une industrie agroalimentaire continentale ambitieuse.

Organisé au Landmark Centre de Victoria Island à Lagos, le Food & Beverage West Africa (FABWA) est le salon agroalimentaire de référence en Afrique subsaharienne. L’édition 2025 a confirméson attractivité avec plus de 300 exposants et 15 pavillons nationaux.

Une mosaïque africaine riche et diversifiée

En tant que pays hôte, le Nigeria déploie les grands moyens. Avec un marché agroalimentaire évalué à 231 milliards de dollars en 2023 et une croissance annuelle de 12,8%, le géant ouest-africain attire naturellement les regards. Une vingtaine de PME nigérianes bénéficient d’un espace dédié, aux côtés de mastodontes comme Nestlé Nigeria, Dangote et la Food & Beverage Recycling Alliance.

L’intégration régionale prend forme à travers une participation renforcée des pays membres :

Ghana, Bénin, Togo, Sénégal, Cameroun et Côte d’Ivoire renforcent leur participation pour cette édition 2025. Leurs stands officiels ont mis en valeur les produits phares du terroir : cacao premium, fruits tropicaux, jus naturels et snacks traditionnels revisités.

La Tunisie, excellence méditerranéenne

La Tunisie affiche ses ambition dans ce salon avec un pavillon de 36 m² où ont été exposées plus d’une quinzaine de spécialités : huile d’olive extra vierge, dattes Deglet Nour, conserves artisanales, pâtes alimentaires, couscous, mayonnaise, margarine, huile végétale, sauces, antipastis, biscuits, fromages, jus et boissons.

Le pays a présenté également des machines innovantes dédiées à la gestion et au recyclage des déchets, témoignant de son expertise technologique.

L’expertise technique du Sud et du Nord

L’Afrique du Sud et le Maroc ont misé sur leur savoir-faire technologique avec des solutions de transformation, packaging et logistique de pointe. L’Égypte s’est distingué par un pavillon spécialisé dans les innovations en boissons artisanales et alimentation saine.

Avec une population jeune (âge médian de 19 ans) et une urbanisation accélérée, l’Afrique de l’Ouest représente un marché en expansion continue. Le secteur agroalimentaire doit relever le défi de nourrir 400 millions d’habitants tout en créant de la valeur ajoutée locale et en préservant l’environnement.

L’émergence de packaging biodégradable et recyclable, portée notamment par le Maroc, l’Afrique du Sud et le Nigeria, illustre la transition vers des pratiques plus durables. La valorisation de produits locaux comme le fonio, les fruits tropicaux et les boissons artisanales traduit une volonté de revenir vers des produits historiques du continent.

Vers un marché continental structuré

Le Food & Beverage West Africa 2025 est le miroir des ambitions d’une industrie agroalimentaire africaine en mutation. La mobilisation croissante de pays comme la Tunisie, le Ghana, le Sénégal, le Maroc ou l’Afrique du Sud, combinée à la vitalité du marché nigérian, dessine les contours d’un véritable écosystème continental.

Au-delà des chiffres, ce salon révèle une Afrique qui mise sur ses ressources, valorise ses savoir-faire et structure ses filières. Des chefs de renom comme Pierre Thiam incarnent cette renaissance culinaire africaine, où tradition et innovation se conjuguent pour conquérir les marchés régionaux et internationaux.