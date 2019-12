A la découverte de Pierre Thiam, ambassadeur de la cuisine sénégalaise

La cuisine africaine est adulée non seulement par les Africains eux-mêmes, mais aussi par les habitants des autres continents. Comment un jeune Sénégalais a-t-il pu devenir une icône de la cuisine aux Etats-Unis en vendant des spécialités sénégalaises et ouest-africaines ? Voici l’histoire de Pierre Thiam !

Le point de départ de cette longue aventure

Pierre Thiam, comme la plupart des étudiants sénégalais de son époque, venant d’obtenir le baccalauréat, s’est inscrit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il suivait son cursus en Physique et Chimie. Il avait un esprit très scientifique et rien ne laissait présager le parcours passionnant qui l’attendait.

Il prend son envol en 1980 pour continuer ses études à New York. Pour pouvoir subvenir à ses besoins dans ce pays étranger, il lui fallait trouver un travail. Le premier qu’il trouve le conduit directement sur les pas de sa destinée. Il travaille dans un restaurant, d’abord en tant que serveur puis comme commis de cuisine. L’organisation de ce restaurant le fascine et il admire la rapidité du travail, la coordination entre la préparation des plats, la réception des commandes, leurs livraisons et tout le travail d’arrière-plan. Il décide donc de chercher un travail en tant que cuisinier dans les spécialités africaines.

L’homme aujourd’hui

Partant de sa faculté de sciences physiques et chimiques, rien ne présageait pour lui une brillante carrière de chef aux Etats-Unis. Aujourd’hui, Pierre Thiam est une égérie de la cuisine sénégalaise sur le continent américain. Il a servi comme cuisinier dans de nombreux et grands restaurants comme Garvin’s, Jean Claude ou Boom Restaurant où il devient chef cuisinier en 1995. Le succès de ses plats est tellement grand qu’il fait toute la réputation du restaurant.

Il se lance ainsi dans un service de livraison à domicile de plats sénégalais. Ce service proposait aussi en plus des repas, la livraison de fleurs et un groupe musical. Il avait déjà une clientèle haut de gamme composée de l’ex-Secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-moon, du directeur du Earth Institute à l’université de Columbia, Jeffrey Sachs, et même de musiciens comme le célèbre Jazzman Randy Weston.

En 2001, notre aventurier a enfin les moyens d’ouvrir son propre restaurant qui n’est que le premier. Il le nomme « Yolele ». Yolele est un bistrot qui expérimente la cuisine africaine adaptée à celle américaine. Il est installé à New-York dans le quartier de Fort Greene, dans Brooklyn. Trois ans plus tard, Pierre Thiam ouvre un second restaurant, toujours à Brooklyn, qu’il nomme le « Grand Dakar ».

Un innovateur

La renommée de Pierre Thiam se fait tellement grande qu’il est invité sur tous les continents, il est recherché pour toutes les plus grandes émissions culinaires. Notre icône n’est d’ailleurs plus juste un cuisinier ; il devient auteur d’ouvrages de cuisine. Son premier livre, « Yolele, Recipes From the Heart of Senegal », lui vaut des prix aux Etats-Unis.

Il est même à plusieurs reprises invité à la télévision ou à la radio pour parler de son art. Il crée, en 2013, le festival AfroEats au Sénégal, cuisine les plats du dîner de commémoration de l’esclavage des Nations-Unies en 2015 et organise des voyages culinaires pour faire découvrir la cuisine africaine aux chefs du monde.

