Nicolas Nkoulou prend sa retraite : clap de fin pour un pilier des Lions indomptables

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Nicolas Nkoulou
Nicolas Nkoulou

À 35 ans, Nicolas Nkoulou a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. L’ancien défenseur central camerounais tourne la page après près de deux décennies passées au plus haut niveau. Figure marquante de la Ligue 1 et pilier de la sélection camerounaise, il laisse derrière lui un parcours riche entre l’Europe et les grandes compétitions internationales.

Son nom restera notamment associé au sacre du Cameroun lors de la CAN 2017.

Une carrière marquée par la Ligue 1

Né à Yaoundé, Nicolas Nkoulou débute sa carrière professionnelle à l’AS Monaco en 2008. Très vite, il s’impose comme l’un des défenseurs prometteurs du championnat français. Après trois saisons sur le Rocher, il rejoint l’Olympique de Marseille en 2011, où il va écrire les pages les plus importantes de sa carrière.

Sous les couleurs phocéennes, le défenseur central dispute 207 rencontres et remporte la Coupe de la Ligue en 2012. Son passage à Marseille le place parmi les défenseurs les plus réguliers du championnat. Au total, Nicolas Nkoulou aura disputé 253 matchs en Ligue 1, dont une dernière pige à l’Olympique lyonnais entre 2016 et 2017.

Une expérience européenne prolongée

Après son départ de France, le Camerounais poursuit sa carrière en Italie, où il évolue durant quatre saisons au Torino. Il en devient rapidement un élément important de la défense du club turinois. Sa trajectoire le mène ensuite en Angleterre avec Watford, en Grèce à l’Aris Salonique, puis en Turquie.

Il termine son parcours professionnel entre Gaziantep, Amed SK et Sakaryaspor. Libre depuis l’été dernier après la fin de son contrat en deuxième division turque, il choisit désormais de tourner la page.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
CAN 2025 : quand la CAF abdique, le football africain vacille

Un Lion indomptable aux grandes compétitions

En sélection, Nicolas Nkoulou aura marqué l’histoire du football camerounais. Avec 81 sélections et deux buts, il s’est imposé comme un cadre de la défense des Lions indomptables pendant plus d’une décennie.

Son moment le plus marquant reste la Coupe d’Afrique des nations 2017. Lors de la finale face à l’Égypte, il inscrit l’un des deux buts qui offrent au Cameroun son cinquième titre continental. Il participe également à trois Coupes du monde, en 2010, 2014 et 2022, confirmant sa longévité au plus haut niveau.

Une carrière longue de près de vingt ans

De ses débuts en Ligue 1 à son dernier passage en Turquie, Nicolas Nkoulou aura traversé plusieurs générations du football africain et européen. Défenseur solide, régulier et discret, il s’est imposé comme une référence de fiabilité dans chacun des clubs qu’il a fréquentés. Son professionnalisme et sa longévité ont marqué ses coéquipiers comme ses supporters. Avec cette retraite, c’est une page importante du football camerounais qui se tourne, celle d’un joueur qui aura accompagné les Lions indomptables pendant plus d’une décennie sur les plus grandes scènes internationales.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Supporters Maroc et Sénégal

Supporters sénégalais détenus après la CAN 2025 : colère, incompréhension et solidarité au Sénégal

L’affaire des supporters sénégalais emprisonnés à la suite de la finale mouvementée de la CAN 2025 a progressivement quitté le terrain sportif pour s’imposer...
Mariage

Cameroun : 31 mariages collectifs célébrés à la mairie de Douala 3

31 couples ont officialisé leur union lors d’une cérémonie de mariages collectifs à la mairie de Douala 3. Entre quête de sécurité pour les...
plateforme pétrolière

Cameroun-Guinée équatoriale : l’accord Yoyo-Yolanda, un pari industriel face au déclin pétrolier

Les deux pays voisins ont signé, le 4 février, un accord d'unitisation pour exploiter conjointement un gisement gazier transfrontalier. Un projet stratégique qui intervient...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JANVIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026