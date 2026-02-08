Nicolas Nkoulou prend sa retraite : clap de fin pour un pilier des Lions indomptables

À 35 ans, Nicolas Nkoulou a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel. L’ancien défenseur central camerounais tourne la page après près de deux décennies passées au plus haut niveau. Figure marquante de la Ligue 1 et pilier de la sélection camerounaise, il laisse derrière lui un parcours riche entre l’Europe et les grandes compétitions internationales.

Son nom restera notamment associé au sacre du Cameroun lors de la CAN 2017.

Une carrière marquée par la Ligue 1

Né à Yaoundé, Nicolas Nkoulou débute sa carrière professionnelle à l’AS Monaco en 2008. Très vite, il s’impose comme l’un des défenseurs prometteurs du championnat français. Après trois saisons sur le Rocher, il rejoint l’Olympique de Marseille en 2011, où il va écrire les pages les plus importantes de sa carrière.

Sous les couleurs phocéennes, le défenseur central dispute 207 rencontres et remporte la Coupe de la Ligue en 2012. Son passage à Marseille le place parmi les défenseurs les plus réguliers du championnat. Au total, Nicolas Nkoulou aura disputé 253 matchs en Ligue 1, dont une dernière pige à l’Olympique lyonnais entre 2016 et 2017.

Une expérience européenne prolongée

Après son départ de France, le Camerounais poursuit sa carrière en Italie, où il évolue durant quatre saisons au Torino. Il en devient rapidement un élément important de la défense du club turinois. Sa trajectoire le mène ensuite en Angleterre avec Watford, en Grèce à l’Aris Salonique, puis en Turquie.

Il termine son parcours professionnel entre Gaziantep, Amed SK et Sakaryaspor. Libre depuis l’été dernier après la fin de son contrat en deuxième division turque, il choisit désormais de tourner la page.

Un Lion indomptable aux grandes compétitions

En sélection, Nicolas Nkoulou aura marqué l’histoire du football camerounais. Avec 81 sélections et deux buts, il s’est imposé comme un cadre de la défense des Lions indomptables pendant plus d’une décennie.

Son moment le plus marquant reste la Coupe d’Afrique des nations 2017. Lors de la finale face à l’Égypte, il inscrit l’un des deux buts qui offrent au Cameroun son cinquième titre continental. Il participe également à trois Coupes du monde, en 2010, 2014 et 2022, confirmant sa longévité au plus haut niveau.

Une carrière longue de près de vingt ans

De ses débuts en Ligue 1 à son dernier passage en Turquie, Nicolas Nkoulou aura traversé plusieurs générations du football africain et européen. Défenseur solide, régulier et discret, il s’est imposé comme une référence de fiabilité dans chacun des clubs qu’il a fréquentés. Son professionnalisme et sa longévité ont marqué ses coéquipiers comme ses supporters. Avec cette retraite, c’est une page importante du football camerounais qui se tourne, celle d’un joueur qui aura accompagné les Lions indomptables pendant plus d’une décennie sur les plus grandes scènes internationales.