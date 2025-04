Les jeunes Angolais Narciso Wígide (8 ans) et Gabriel Barros (10 ans) participent à une étape du Championnat Portugais de Motocross en catégorie 65cc. Narciso, arrivé plus tôt, est déjà adapté, tandis que Gabriel a souffert d’un retard de visa. Soutenus par Yamaha et une école angolaise, ils acquièrent une précieuse expérience internationale, marquant une avancée pour le motocross angolais.

Les pilotes angolais Narciso Wígide et Gabriel Barros, âgés respectivement de huit et dix ans, tous deux de la catégorie d’entraînement 65cc (centimètres cubes), participent à la quatrième étape du Championnat National Portugais de Motocross (CNM), qui se déroule sur le Circuit Casais de São Quintino.

Les deux athlètes angolais, prometteurs du motocross, possèdent déjà une licence internationale délivrée par la Fédération angolaise de sport automobile, qui leur permet de concourir au-delà des frontières. Narciso Wígide est au Portugal depuis environ une semaine et demie, un temps qui lui a permis de s’adapter au nouvel environnement compétitif et à la moto de marque Yamaha. Gabriel Barros ne voyage que maintenant, en raison de problèmes bureaucratiques liés à l’obtention d’un visa, qui ont pris plus de huit semaines à résoudre.

Partenariat avec l’Association Provinciale de Motocross de Luanda

Le retard du voyage pourrait compromettre les performances de Gabriel, car il aura moins de temps pour s’adapter à Yamaha, contrairement à Narciso, qui a bénéficié d’une double nationalité, facilitant son voyage et son intégration précoce. L’invitation à participer au championnat a été faite par Motos Victor & Ricardo, concessionnaire Yamaha au Portugal, et est le résultat d’un partenariat avec Escolinha Valentim Amões, de l’Association Provinciale de Motocross de Luanda.

Dans une déclaration, Narciso José, père de Narciso Wígide, a souligné l’importance de l’expérience pour la croissance sportive des deux jeunes hommes. « Que ce soit mon fils ou Gabriel, ils vivront une expérience unique en affrontant des athlètes qui ont déjà un rythme différent. Cette opportunité sera certainement remarquable au début de leur carrière et contribuera à leur développement technique et émotionnel ».

La présence des deux jeunes angolais sur le territoire européen représente non seulement un défi, mais aussi une étape importante vers l’internationalisation du talent angolais dans le sport automobile.