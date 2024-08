Udoh Ebaide Joy traverse l’Afrique en moto

Udoh Ebaide Joy, une jeune femme nigériane de 32 ans, a marqué l’histoire en devenant la première femme noire africaine à traverser le continent en solitaire sur une moto. Partant de Mombasa au Kenya pour rejoindre Lagos au Nigeria, Ebaide a couvert 9.000 kilomètres en trois mois. Elle a défié les attentes et surmontant des obstacles impressionnants.

Son aventure, baptisée « Rory », n’est pas seulement une prouesse sportive, mais aussi un acte de résilience et de détermination.

Un voyage inspiré par une expérience traumatisante

Le voyage d’Ebaide est profondément lié à une expérience personnelle difficile. À 23 ans, elle a été victime d’un grave accident de voiture qui a endommagé sa moelle épinière. Elle est restée en fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Cette épreuve l’a poussée à embrasser pleinement la vie et à rechercher des défis pour se prouver sa force. « Pour moi, vivre pleinement sa vie, c’est voyager », explique Ebaide pour souligner comment cette expérience a façonné sa vision du monde.

Le départ : De Nairobi à Lagos

Le 8 mars, Ebaide a entamé son périple depuis Nairobi, traversant le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, l’Angola, le Congo, le Cameroun, et enfin le Nigeria. Le voyage l’a amenée à travers des paysages variés. Elle a traversé des routes encombrées de Kampala aux virages sinueux du Rwanda montagneux. Chaque étape de son itinéraire a été une découverte, et lui a permis d’explorer différentes cultures. Elle a vécu des expériences uniques, comme un repas mémorable dans un campement en Ouganda.

Les défis du voyage : entre périls et découvertes

Le voyage n’a pas été sans défis. Ebaide a affronté des conditions de conduite difficiles, des pannes mécaniques et des situations intimidantes dans les zones forestières. Le fait de voyager seule dans des régions éloignées, souvent sans une maîtrise parfaite des langues locales, a parfois été éprouvant. « Le fait d’être seule, de voyager sur ces routes et de ne pas comprendre la langue a toujours été une lutte contre la peur », confie-t-elle. Malgré cela, elle a réussi à surmonter ces obstacles avec courage.

L’accueil triomphal à Lagos

À son arrivée à Lagos, Ebaide a reçu un accueil chaleureux et festif pour célébrer non seulement l’accomplissement de son voyage, mais aussi son audace et sa détermination. « Lorsque je suis arrivée, je n’ai pas pu retenir mes larmes », se souvient-elle. La reconnaissance et l’enthousiasme de la foule ont souligné l’importance de son exploit et la portée de son voyage pour l’Afrique.

Vers de nouveaux horizons

Ebaide n’a pas l’intention de s’arrêter là. Elle prévoit déjà son prochain grand voyage, cette fois-ci du Nigeria au Maroc, avec un départ prévu pour le 29 août. Ce nouvel itinéraire promet de nouveaux défis et découvertes. Il prouve que sa quête de dépassement personnel est loin d’être terminée. Son voyage est une source d’inspiration et un modèle de résilience et démontre que les frontières sont des opportunités pour explorer et grandir.