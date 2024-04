Gad Elmaleh reconnaît enfin avoir plagié des humoristes américains

Dans un revirement, Gad Elmaleh, célèbre humoriste franco-marocain, admet avoir plagié les blagues de plusieurs humoristes américains. Il met ainsi fin à quatre années de dénégations. Cette confession, divulguée lors d’une interview poignante avec Konbini, vient clore une controverse qui a ébranlé le monde de l’humour francophone depuis 2019.

Gad Elmaleh est né à Casablanca, au Maroc, dans une famille juive marocaine. Ensuite, il a déménagé en France à l’âge de 17 ans pour poursuivre ses études et vivre de sa passion pour la comédie. Il a rapidement gravi les échelons pour devenir l’un des humoristes les plus aimés, connu pour son humour incisif et ses observations perspicaces sur les différences culturelles. Outre sa carrière d’humoriste, Gad est également acteur, ayant joué dans plusieurs films français à succès. Enfin, il est aussi connu dans le sphère people pour sa liaison avec la princesse de Monaco.

L’affaire de plagiat de Gad Elmaleh

Le point de bascule de cette histoire remonte à 2019, lorsque CopyComic a exposé des similitudes frappantes entre les sketches de Gad Elmaleh et ceux de plusieurs humoristes américains renommés tels que George Carlin ou Jerry Seinfeld. Gad avait alors rejeté ces accusations, les qualifiant de « malveillantes » et « injustes ».

Cependant, lors de son interview avec Konbini, Gad a présenté une autre facette, admettant avoir « emprunté » des blagues à ses collègues humoristes, attribuant cet acte à une « paresse » et un « manque de rigueur » de sa part. Il a exprimé des regrets profonds, demandant pardon aux artistes affectés ainsi qu’à son public.

Réactions et conséquences

La révélation de Gad a suscité des réactions partagées, certains applaudissant son honnêteté et d’autres exigeant des répercussions plus significatives pour ses actions. Indépendamment des opinions, l’impact sur sa carrière a été tangible : son spectacle « D’ailleurs » a été annulé et sa réputation en a souffert. Lui même admet ne pas en avoir dormi pendant une longue période et avoir hésité à arrêter sa carrière. Il a aussi été au cœur d’une polémique, en septembre 2023, lors du séisme ayant touché le Maroc. L’humoriste avait alors défendu les choix de Mohammed VI qui avait choisi de ne pas accepter les secours venant de France.

La confession de Gad Elmaleh et l’admission de ses erreurs soulignent sa volonté de sortir de cet polémique. Reconnaître et respecter le travail des autres est fondamental pour maintenir un environnement créatif sain et éthique. Surtout dans le domaine de l’humour où la vanne est une marque de fabrique et de différentiation. A voir si le public va désormais pardonner le célèbre humoriste pour qu’il rebondisse.