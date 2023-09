Humour : l’Afrique en haut de l’affiche

Une confirmation venue de Busan, en Corée du Sud, où se tenait le 11eme Busan International Comedy Festival (BICF), et la première Assemblée générale annuelle de l’Association mondiale des Festivals d’Humour : l’Afrique tient le premier rang dans ce genre particulièrement en faveur auprès des jeunes générations, et en passe de devenir l’art majeur du XXIème siècle : l’humour.

C’est à Busan que se tenait la première Assemblée générale de l’association mondiale des Festivals d’humour (ICFA), en marge du 11ème BICF, et au-delà des deux membres fondateurs, le BICF et le Montreux Comedy Festival (Suisse), les premiers Festivals référents qui furent élus au Bureau de l’Association sont deux Festivals africains, le Johannesburg International Comedy Festival pour l’Afrique anglophone et le Festival Dycoco d’Abidjan qui en est à sa cinquième édition et devient ainsi le Festival référent pour l’Afrique francophone au sein de cette Fédération internationale.

Rejoints par trois Festivals importants : le Melbourne International Comedy Festival, référent pour l’Australie, et les Festivals Lillarious à Lille et Big Perf à Cannes, jeune avatar du plus vieux Festival d’humour français, l’antique Performance d’Acteurs.

L’importance de l’Afrique pour l’humour

A l’unanimité, la Fédération Internationale que représente désormais l’ICFA a décidé de fixer son siège international à Montreux, en Suisse, à l’instar de plusieurs Fédérations mondiales en matière sportives, par exemple, afin de profiter du voisinage des institutions multilatérales de l’ONU à Genève, et de l’UNESCO à Paris.

A l’unanimité également l’ICFA a désigné à sa tête le Fondateur du Montreux Comedy Festival, Grégoire FURRER, comme président international, le Président du BICF, M. KIM, héritant d’une place de co-président, et Busan restant le lieu de réunion de l’Assemblée générale annuelle. Après l’Assemblée générale de Busan, Grégoire Furrer a exprimé « sa fierté, en tant que Suisse, en tant qu’enfant de Montreux, mais surtout en tant qu’inlassable combattant de la cause de l’humour », de voir l’ICFA rejoindre les rives du Lac Léman.

Tout en souhaitant bonne chance à Busan pour l’accueil de l’Exposition Universelle de 2030, en lançant la formule magique : « Busan est prête! ».

Mais cette Assemblée générale délivre aussi une autre leçon : l’importance de la représentation de l’Afrique au sein des instances de l’ICFA marque à l’évidence une reconnaissance internationale : celle de la vitalité et de la fécondité de l’humour africain, tant francophone qu’anglophone, et du rôle que joue le Festival Dycoco à Abidjan, par exemple, pour promouvoir sur la scène internationale les pépites de l’Afrique francophone.

Le rire est universel

Car si le rire est universellement communicatif, il faut aussi tous les efforts de formation et d’accompagnement des humoristes qu’accomplit en Côte d’Ivoire l’Académie Africaine d’Excellence de l’Humour du Dycoco pour « propulser les nouvelles générations d’humoristes africains en haut de l’Affiche, partout dans le monde, comme ils le méritent », C’est ce qu’a déclaré à Afrik.com le nouveau DG de la l’Académie du Dycoco, Akim KOSSOKO.

