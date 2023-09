Les langues se délient après le séisme ayant frappé le Maroc. La gestion de la catastrophe par le royaume fait débat, poussant l’humoriste Gad Elmaleh à sortir de sa réserve.

Gad Elmaleh était l’invité dans l’émission C l’Hebdo sur France 5. Opportunité saisie pour évoquer le séisme qui a fait près de 3 000 morts et des milliers de blessés au Maroc. Un tremblement de magnitude 6,8 degrés sur l’échelle de Richter, le plus violent depuis plus de 120 ans. Une catastrophe que le royaume chérifien a tenté de gérer avec les moyens du bord. Pour mieux faire face à la situation, le Maroc a fait appel à certains pays.

C’est ainsi que des secouristes espagnols, qataris, émiratis et britanniques ont été autorisés à intervenir au royaume chérifien. Une intervention hautement saluée par Mohammed VI, qui a tenu à témoigner sa gratitude à tous ces pays solidaires. Un message a, à cet effet, été envoyé au responsable de chaque pays ayant pris part aux opérations de secours. Outre cette aide extérieure, au Maroc, la population n’a pas été en reste.

Élan de solidarité des Marocains

Un élan de solidarité des Marocains pour leurs compatriotes est, en effet, né après le tremblement de terre. Le séisme a engendré des destructions massives, en particulier dans les régions montagneuses du Haut Atlas. La gestion de la catastrophe a déclenché des polémiques du fait notamment de l’approche sélective adoptée par le royaume chérifien. Rabat ayant écarté Paris dans ses sollicitations, malgré les multiples propositions du Président Emmanuel Macron.

Agacé par les polémiques autour de l’aide française refusée au Maroc, Gad Elmaleh a été on ne peut plus clair. « Je pense qu’on devrait s’inspirer de la solidarité marocaine plutôt que de donner des leçons sur la manière de faire », a estimé l’humoriste. « Je ne suis pas en colère, mais je crois que l’heure n’est pas au débat. J’entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement, comment sa majesté le roi devrait… », poursuit-il.

« Pas Franco-Marocain mais Marocain »

Surtout qu’il a été aussi question des tensions diplomatiques entre les deux pays. Mais Gad Elmaleh coupe court. Très cout même. « Ça n’a pas d’intérêt, c’est de l’orgueil, c’est de l’ego », balance-t-il sur un ton ferme. Et selon celui qui est par ailleurs acteur, réalisateur et chanteur marocain, « quand on aide, c’est parce que l’on tend la main ». L’humoriste, qui possède également la nationalité canadienne, a saisi l’occasion pour faire des éclairages.

Précisant qu’il n’était « pas Franco-Marocain mais Marocain », Gad Elmaleh a lancé : « Je suis immigré en France. Et j’aime profondément la France comme un immigré peut aimer la France ». Notons que l’humoriste a prévu de récolter des fonds pour venir en aide aux Marocains sinistrés. Un spectacle intitulé « Show Solidarité Maroc » est prévu, le 2 octobre prochain, au Dôme de Paris, à partir de 20 heures.