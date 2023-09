Mohammed VI : « Le peuple marocain n’oubliera jamais »

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a partagé ses remerciements aux équipes espagnole, qatarie, émiratie et britannique. Ces dernières ont aidé l’armée marocaine dans sa mission de secours, suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz. Un séisme que le peuple marocain n’est pas près d’oublier.



Le souverain a nommément félicité les pays qui ont participé aux efforts de secours et de sauvetage, à la suite du séisme. Un tremblement de magnitude 6,8 degrés sur l’échelle de Richter a frappé le Maroc, vendredi 8 septembre. Près de 3000 morts et des milliers de blessés ont été dénombrés. Un élan de solidarité est né au Maroc et dans le monde, en vue de prendre en charge les sinistrés.

Mention spéciale à certains pays, la France écartée

Des pays ont retroussé leurs manches pour aider le royaume : Qatar, Espagne, Émirats Arabes Unis et Grande-Bretagne. Il s’agit de pays qui avaient obtenu le quitus de Rabat d’intervenir au Maroc. Quant à la France, malgré ses multiples offres d’assistance, n’a pas reçu le feu-vert des autorités royales pour déployer ses secouristes. L’Hexagone aura été écarté du théâtre des opérations par le roi Mohammed VI.

Comme pour en remettre une couche, le souverain a adressé des messages de remerciements à ces pays-partenaires dans les secours. Au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne, Mohammed VI a insisté que les efforts «nous ont profondément touché ainsi que le peuple marocain ». Le commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l’équipe internationale qatarie de secours a aussi reçu son lot de remerciements.

« Sentiments de fraternité et d’affection sincères »

« Ces nobles efforts reflètent aussi bien les sentiments de fraternité et d’affection sincères reconnus du peuple qatari frère à l’endroit de votre deuxième pays le Maroc, que votre attachement aux valeurs suprêmes de notre sainte religion islamique, basées sur la coopération, la solidarité et l’entraide », a déclaré le roi marocain. Le Général Ali Al Moutaouaa, chef de l’équipe de recherche et de secours des Émirats Arabes Unis, n’a pas fait exception.

« Nous vous exprimons Notre profonde fierté et Notre reconnaissance pour cette généreuse participation humanitaire, qui incarne la profondeur des liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples émirati et marocain », a indiqué 23ème souverain de la dynastie alaouite. Le roi n’a pas omis de citer Russell Gauden, Coordinateur national de l’équipe internationale de recherche et de secours de la Grande-Bretagne.

« Le peuple marocain n’oubliera jamais »

« Soyez assurés que Nous apprécions profondément la contribution efficace de l’équipe pour faire face aux conséquences de cette pénible épreuve… Le peuple marocain n’oubliera jamais le dévouement, le sens élevé de responsabilité et la mobilisation ferme dont votre équipe a fait montre en ces circonstances difficiles », a reconnu le roi du Maroc. Notons que le roi a été l’un des premiers gros donateurs suite au séisme ayant endeuillé son pays.

En sa qualité d’actionnaire principal, le roi Mohammed VI a demandé au Conseil d’Administration d’Al Mada de débloquer des fonds. Une contribution financière a ainsi été accordée au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. Ce, sous la forme d’un don de 1 milliard de dirhams. Montant qui sera versé au compte spécial créé, sur ordre du souverain, le 11 septembre 2023, en vue de recueillir les initiatives solidaires.