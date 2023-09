Après le séisme, le FMI au chevet du Maroc avec plus d’un milliard de dollars

Le Fonds Monétaire International a alloué un prêt d’1,3 milliard de dollars au Maroc, après le séisme qui a endeuillé le pays. Ces fonds visent à renforcer la résilience du royaume face aux catastrophes liées au climat.

Au Maroc, le dernier bilan du séisme fait état de plus de 3 000 morts et des milliers de blessés. D’énormes dégâts matériels ont été enregistrés, après le tremblement de 6,8 degrés sur l’échelle de Richter. L’impact de cette violente secousse sur l’économie de ce pays d’Afrique du Nord est significatif. Notamment sur le secteur su tourisme qui enregistre des pertes financières très importantes.

Actuellement au Maroc, les opérations de sauvetage laissent progressivement place à la reconstruction. Vu l’ampleur des dégâts et la situation économique du pays, la reconstruction ne pourra se faire sans aide extérieure. En effet, le royaume traverse une situation économique difficile. Avec des dettes extérieures évaluées à 65,41 milliards de dollars, en 2022, le déficit commercial avait dépassé 30 milliards de dollars.

Renforcer la résilience du Maroc

Quant à la facture énergétique, elle a dépassé 15 milliards de dollars. C’est dans ce contexte économique difficile qu’intervient le FMI (Fonds monétaire international). En effet, le FMI et le royaume sont parvenus à un accord de prêt de 1,3 milliard de dollars. L’annonce a été faite par la Directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Cet appui financier, précise-t-elle, vise à renforcer la résilience du pays face aux catastrophes liées au climat.

Cette aide se fera par le biais de son nouveau Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. Ce prêt est le deuxième alloué par le FMI au Maroc, depuis le début de l’année 2023. Il s’agit par ailleurs du quatrième décaissement de l’institution financière en faveur du royaume chérifien, depuis dix ans. En avril dernier, en effet, le Fonds monétaire international avait approuvé un accord de deux ans pour le Maroc.

Un fonds opérationnel depuis mai

D’un montant d’environ 5 milliards de dollars, ces allocations ont été faites au titre de la ligne de crédit modulable (LCM). Cette dotation financière est destinée à faire face à des situations de crise ou de catastrophes, notamment la sécheresse ou les mauvaises récoltes. Ce fonds vise à soutenir les pays à faible revenu et les pays vulnérables à revenu intermédiaire. Il est opérationnel depuis le mois de mai.

L’annonce de ce prêt intervient une semaine après le séisme de magnitude 6,8 degrés qui a frappé la région d’Al Haouz. Un tremblement de terre qui a provoqué d’importants dégâts matériels aux habitations et aux infrastructures de base du Maroc. Des villages entiers du haut de l’Atlas marocain ont été rasés et d’autres dévastés par le séisme. Il s’agit du tremblement le plus violent de l’histoire du Maroc.