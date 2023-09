Mohammed VI a visité les blessés du séisme et donné son sang (images)

Le roi Mohammed VI s’est rendu à Marrakech, ce mardi 12 septembre, où il a visité les nombreuses victimes du séisme du vendredi 8 septembre. Le souverain en a profité pour sacrifier à l’exercice du don de sang.

« Le roi a visité le service de réanimation et celui d’hospitalisation des victimes du séisme », a indiqué l’agence marocaine de presse (MAP). Sur place, le « souverain s’est informé de l’état de santé des personnes blessées ainsi que des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées à la suite de cette catastrophe naturelle d’ampleur », a poursuivi le média.

Mohammed VI donne son sang aux victimes

Le roi Mohammed VI a saisi l’opportunité de sa visite pour se prêter à un don de sang. Ce, en guise de « compassion aux victimes et aux familles éplorées ». Un séisme meurtrier, de magnitude 6.8 degrés sur l’échelle de Richter, a frappé le Maroc, vendredi. L’épicentre du tremblement de cette soirée du 8 septembre a été la ville d’Al Haouz. Le dernier bilan établi, ce mardi, par le ministère marocain de l’Intérieur, fait état de plus de 2 900 morts.

Par ailleurs, plus 5 500 blessés sont à déplorer. Ce pays d’Afrique du Nord reste mobilisé pour porter assistance et secours aux victimes de cette catastrophe. Le Maroc a reçu l’appui de plusieurs pays dont l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Quant à la France, elle n’a toujours pas reçu le feu-vert des autorités marocaines pour voler au secours des sinistrés. Malgré tout, l’Hexagone a promis une aide de 5 millions d’euros.

Course contre la montre, 96 heures après le séisme

Outre la capitale Rabat, d’autres villes sont touchées, notamment Casablanca, Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant. L’Institut National de Géophysique a indiqué qu’il s’agit du premier tremblement d’envergure depuis plus d’un siècle. Dimanche, une réplique avait été ressentie au Maroc, deux jours après le tremblement de terre. Cette réplique a été moins violente, puisque son intensité était de l’ordre de 4,3 degrés sur l’échelle de Richter.

Les spécialistes redoutent la possibilité de survenance d’autres répliques. Les opérations de secours se poursuivent particulièrement autour de Marrakech et Agadir, où se trouvent les villes les plus sinistrées. L’accès à certains lieux est difficile du fait de la destruction, par le séisme, de passages menant à des villages impactés. C’est une véritable course contre la mort, près de 96 heures après le tremblement de terre. L’UNICEF a annoncé que près de 100 000 enfants sont touchés par le séisme.