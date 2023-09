Près de 3000 morts après le séisme au Maroc, les espoirs s’amenuisent

Les recherches se poursuivent au Maroc où un dernier bilan du séisme de vendredi fait état de 2862 morts. Seulement, les espoirs s’amenuisent, plus de 72 heures après le tremblement.

Au Maroc, les volontaires et secouristes sont restés mobilisés pour essayer de trouver d’éventuels survivants. Seulement, les espoirs se dissipent, après plus de 72 heures de recherches. Le violent séisme, qui a frappé les alentours de Marrakech et Agadir, a endeuillé tout un pays avec un dernier bilan, encore plus lourd.

Dans la journée de lundi, un bilan faisait déjà état de 2681 morts et plus de 2500 blessés. Dans la soirée, les chiffres ont grimpé. En effet, le séisme a fait 2 862 morts et 2 562 blessés, selon un dernier bilan fourni lundi soir. L’épicentre étant situé dans une zone montagneuse du haut-Atlas, il y eu des éboulements. Ce qui a rendu difficile l’accès aux villages sinistrés.

La France écartée des opérations de secours

Vendredi soir, un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a secoué plusieurs villes du Maroc. Outre la capitale Rabat, d’autres villes sont touchée, notamment Casablanca, Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant. Selon l’Institut National de Géophysique, il s’agit du premier tremblement d’envergure depuis plus d’un siècle.

Dimanche, une réplique avait été ressentie, heureusement qu’il a été de degré moindre. Les spécialistes ont alerté sur la possibilité de survenance d’autres répliques. Les populations marocaines sont, depuis, dans la crainte de nouvelles secousses. Des pays comme l’Espagne, le Qatar, la Tunisie ont été autorisés à envoyer des secouristes. Contrairement à la France qui, officiellement, n’a pas reçu le feu-vert de Rabat.