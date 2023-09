Près de 5000 morts au Maroc et en Libye : l’Afrique du Nord dévastée

L’Afrique du Nord traverse des moments macabres. Alors que le Maroc continue de pleurer ses morts suite au violent séisme qui a dévasté les abords de Marrakech, on apprend qu’un ouragan a violemment balayé la Libye. Au moins 2000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe naturelle. La tempête méditerranéenne Daniel a balayé plusieurs régions de l’Est libyen.

Alors qu’un nouveau bilan du séisme au Maroc fait état de 2681 morts et plus de 2500 blessés, la Libye aussi compte ses morts. Au moins 2000 personnes ont perdu la vie suite aux pluies torrentielles. Ce lundi, le Conseil présidentiel libyen a appelé les pays frères et les organisations internationales à l’aide au profit des zones sinistrées suite aux inondations. Le Croissant-Rouge a confirmé le décès d’un de ses membres ainsi que la disparition d’autres.

Des blocs résidentiels entiers rasés

De même l’institution déplore la perte de deux véhicules lors de tentatives d’évacuation des familles piégées dans les eaux. Ahmed Al-Mismari, porte-parole de l’armée libyenne, a annoncé la perte de contact avec cinq soldats et leurs véhicules. L’incident est survenu lors d’une opération de sauvetage de familles piégées dans la ville d’Al-Bayda. Le nombre exact des personnes piégées dans leurs maisons reste pour l’heure indéterminé. La ville de Derna, dans l’Est, a été la plus touchée. Avec des blocs résidentiels entiers qui ont été rasés par les inondations.

Le centre national météorologique libyen avait alerté que la tempête Daniel pourrait provoquer une chute d’importantes quantités de pluie. Elle avait mis en garde sur l’apparition de tempêtes et d’orages accompagnés de vents très violents dépassant les 70 kilomètres / heure. De même, le centre avait alerté sur des vagues dépassant les 4 mètres de haut. Ce lundi, Abdelhamid Dbeibeh, chef du gouvernement d’union nationale libyen, a annoncé que toutes les villes affectées par les inondations suite aux pluies torrentielles sont déclarées zones sinistrées.

Une situation extrêmement difficile

« La situation est extrêmement difficile en raison de la tempête… Les eaux du barrage de Derna ont atteint les habitations, ce qui a entraîné la destruction des routes reliant les villes, après la montée du niveau de l’eau de plus de trois mètres », a confié Walid Al-Orfi. Les autorités de l’Est libyen ont déclaré, samedi, l’état d’urgence dans toutes les villes touchées. Elles ont en outre annoncé la suspension des cours, en plus de la fermeture des magasins.