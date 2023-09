Le bilan macabre du séisme au Maroc continue de s’alourdir

Le bilan provisoire du séisme qui a frappé le Maroc, vendredi, s’élève désormais à 2 681 morts. Par ailleurs, 2 501 blessés sont à déplorer.

C’est un décompte publié, ce lundi 11 septembre, dans l’après-midi, par le ministère marocain de l’Intérieur. Le séisme de magnitude 6,8 degrés sur l’échelle de Richter, qui a frappé le royaume chérifien, continue d’endeuiller le pays. Il est désormais fait état de 2 681 morts. Alors qu’un bilan établi samedi soir faisait état de 2012 décès. A ce jour, 2 530 corps ont déjà été inhumés, selon les autorités royales.

2501 blessés enregistrés

Quant au nombre de blessés, il est passé à 2501, alors qu’il était de 2000, samedi. Les secours s’organisent. Dimanche soir, Rabat a annoncé avoir accepté l’aide de l’Espagne, du Royaume-Uni, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Les autorités indiquent attendre une nouvelle évaluation de la situation de la catastrophe qui est une première depuis un siècle.

Les opérations de secours se déploient particulièrement autour de Marrakech et Agadir, où se trouvent les villes les plus sinistrées. L’accès à certains lieux est difficile du fait de la destruction, par le séisme, de passages menant à des villages impactés. Les Forces Armées royales s’activent pour sauver le plus de vies possibles. C’est une véritable course contre la mort, près de 72 heures après le tremblement.

La difficile position de Macron

Un pays comme la France, qui a proposé son aide au Maroc, depuis les premiers instants, attend toujours le feu-vert royal. Visiblement, Mohammed VI choisit les secours en fonction de la position des pays sur la question du Sahara. L’Espagne a reçu le feu-vert des autorités marocaines de déployer ses effectifs de secours. Le royaume ibérique ayant reconnu la marocanité du Sahara, en 2022.

Malgré les multiples appels de la France, dont le Président insiste pour que son pays participe au programme d’assistance, Mohammed VI fait la sourde oreille. La situation est d’autant plus compliquée pour Emmanuel Macron, qui compte près d’un million de compatriotes au Maroc. Surtout qu’on apprend qu’au moins 4 Français sont morts suite au séisme et quinze d’entre eux sont blessés.