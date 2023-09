Séisme au Maroc : jusqu’où ira Mohammed VI pour son Sahara ?

La gestion du violent séisme ayant frappé une partie du Maroc fait ressortir la question du Sahara… marocain. En ce sens que Mohammed VI semble snober les pays qui n’ont pas reconnu la marocanité de ce territoire.

Jusqu’où est prêt à aller le roi Mohammed VI du Maroc pour le Sahara Occidental ? Cette question mérite d’être posée compte tenu des derniers développements au royaume chérifien. En effet, alors qu’une bonne partie des Marocains sont dans l’angoisse totale, suite au séisme qui a frappé le pays, vendredi, le roi du Maroc sélectionne les pays qui sont habilités à intervenir chez lui, pour apporter leur assistance humanitaire au peuple marocain.

Par exemple, la France, qui fait partie des premiers pays à avoir proposé son soutien au Maroc, attend toujours un quitus. Oui, une autorisation d’aller secourir des Marocains dans la tourmente. En marge du Sommet G20 tenu en Inde, le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, a réitéré l’offre de soutien de son pays. « Les autorités marocaines savent exactement ce qu’on peut livrer, la nature et le timing », a dit le locataire de l’Élysée.

Mohammed VI fait de la résistance

« Donc maintenant, c’est dans leurs mains. Parce que, comme à chaque fois, ce sont les autorités locales qui savent ce qui est utile et qui peuvent coordonner », a poursuivi le Président français. Emmanuel Macron est allé plus loin, précisant que l’aide française sera déployée « à la seconde où elle sera demandée ». Non sans admettre que : « Maintenant, c’est évidemment aux autorités marocaines d’en décider ».

Sauf que jusque-là, Mohammed VI fait dans la résistance. Et le seul tort du moment de la France, est de ne pas avoir reconnu la marocanité du Sahara. Malgré les pressions provenant du royaume chérifien. Le Président français ne voulant pas froisser Alger, un grand allié de Paris, qui s’est rangé du côté des Sahraouis. Seulement, voilà que l’Espagne a l’onction du Maroc pour déployer ses sauveteurs sur les lieux du sinistre. Pour quelles raisons ?

L’Espagne a osé franchir le pas

La réponse coule de source. Il se trouve que le royaume ibérique a osé franchir le pas. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, ayant reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental. Flash-back : « Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle étape dans notre relation avec le Maroc basée sur le respect mutuel, le respect des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente », avait écrit le gouvernement espagnol, en mars 2022.

La réponse de Rabat ne tardait pas puisqu’elle tombait le même jour. « Le Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara marocain, contenus dans le message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Président du Gouvernement d’Espagne, M. Pedro Sanchez », avait écrit le ministère royal du Protocole et de la Chancellerie. Une reconnaissance qui intervenait après celle des États-Unis.

Prêt à tout pour le Sahara !

Preuve de plus que le Maroc tient à « son » Sahara, comme à la prunelle de ses yeux. Surtout qu’après le geste de Washington sous Donald Trump, le Maroc avait accepté de normaliser ses relations avec Israël. Alors que l’État hébreu est accusé d’agresser la Palestine. De surcroît, le roi marocain est le président du Comité Al-Qods, chargé de défendre les intérêts du peuple palestinien. Mais n’en déplaise à la Ligue Arabe, Mohammed VI est visiblement prêt à tout pour le Sahara.

Quitte à priver les Marocains d’assistance après le violent séisme qui a fait plus de 2000 morts et autant de blessés ? Visiblement. Car, le roi ne veut toujours pas délivrer d’autorisation à la France afin qu’elle vienne aider dans la recherche d’éventuels survivants, l’aide humanitaire et la prise en charge des blessés. Certains bénévoles français, des pompiers notamment, ont toutefois regagné le théâtre des opérations au Maroc. En espérant qu’ils seront autorisés à opérer. Car visiblement, Mohammed VI s’est radicalisé !