Au moins 2012 morts au Maroc, après le violent séisme

C’est un nouveau bilan aux allures d’hécatombe qui est annoncé au Maroc, suite au violent séisme de vendredi. Au moins 2012 personnes ont péri dans la catastrophe.

Le nombre de morts après le séisme qui a frappé le Maroc, dans la nuit de vendredi, ne cesse de s’alourdir. Selon un tout nouveau bilan provisoire établi par le ministère marocain de l’Intérieur, au moins 2012 personnes ont perdu la vie suite au tremblement de terre. Le puissant séisme qui a frappé le Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi, a, en outre, provoqué d’énormes dégâts.

Panique à Marrakech et plusieurs autres villes

En plus d’avoir semé la panique à Marrakech et plusieurs autres villes du royaume chérifien. Le roi du Maroc a décrété un deuil national de trois jours, à l’issue d’une réunion qu’il a présidée. Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le pays, à ce jour. La Croix-Rouge internationale a alerté la communauté internationale sur l’importance de l’aide pour le Maroc. L’institution a, par ailleurs, évoqué des besoins pour « des mois voire des années ». Les secours tentent de s’organiser au mieux.

Situé à 60 km au Sud-Ouest de Marrakech, le village de Tafeghaghte a été quasiment rasé par le tremblement de terre. L’épicentre du séisme se trouvant à une cinquantaine de kilomètres. L’Algérie a proposé son assistance au Maroc, si le royaume en faisait la demande. Aussitôt après le drame, le Président algérien a ordonné l’ouverture de l’espace aérien algérien aux vols humanitaires avec le Maroc.