Maroc, la barre des 1300 morts franchie après le violent séisme

Le bilan du nombre de morts suite au séisme qui a frappé le Maroc, cette nuit, s’alourdit. Le ministère marocain de l’Intérieur fait état d’un bilan provisoire de plus de 1300 morts.

La liste des personnes décédées suite au violent séisme qui a frappé le royaume du Maroc s’allonge. Dans un communiqué rendu public, ce samedi, les autorités marocaines ont dressé un nouveau bilan. Il est fait état de 1 305 morts, alors que 1 832 blessés, « dont 1 220 dans un état grave », sont à déplorer. Un précédent bilan faisait état de 1 037 morts et plus de 1200 blessés.

Des besoins pour « des mois voire des années »

Ce samedi, la Croix-Rouge internationale a alerté sur l’importance des besoins prévisionnels au Maroc. « Nous nous mobilisons pour soutenir le Croissant-Rouge marocain », a indiqué Hossam Elsharkawi, directeur régional Proche-Orient et Afrique du Nord de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). Dans un communiqué, le responsable évoque des besoins pour « des mois voire des années ».

Le Croissant-Rouge marocain a immédiatement été déployé sur le terrain, avec pour mission d’évaluer la situation. Mais aussi « soutenir les opérations de recherches et de secours ». En plus d’apporter une aide aux populations affectées. Ce, « en coordination étroite avec l’IFRC et les autorités locales », précise le communiqué. « Les premiers secours, un soutien psychologique et une aide au transport des blessés vers les hôpitaux », sont les priorités de l’institution.

L’Algérie pose un acte fort

Ce samedi, le roi du Maroc, Mohammed VI, a tenu une séance de travail avec les différents responsables, dans son Palais de Rabat. Il était question d’évaluer les mesures prises afin de répondre rapidement à l’impact du violent séisme qui a endeuillé le royaume. Le souverain a décrété trois jours de deuil national à la suite de cette catastrophe. L’Algérie, de son côté a posé un acte fort, après les dégâts causés par le séisme.

Le Président algérien a, en effet, annoncé l’ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux avec le Maroc. La Présidence algérienne a, en outre, déclaré qu’elle se tenait prête à fournir une aide humanitaire et tous ses moyens humains et matériels au peuple marocain « frère ». A condition, précise-t-on, que le Maroc en fasse la demande.