L’Algérie ouvre son espace aérien… au Maroc après le séisme meurtrier

L’Algérie a annoncé l’ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux avec le Maroc. Ce pays voisin du royaume avait fermé son espace aérien, depuis 2021.

C’est un geste fort que vient d’accomplir le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le dirigeant algérien a, en effet, annoncé qu’il ordonnait l’ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux avec le Maroc. Mieux, la Présidence algérienne a déclaré qu’elle se tenait prête à fournir une aide humanitaire et tous ses moyens humains et matériels au peuple marocain « frère ».

Alger a toutefois précisé que ce geste d’assistance ne sera effectif que si le Maroc en faisait la demande. Un communiqué qui en dit long sur la volonté d’ouverture du dirigeant algérien. Jusque-là, le Président Tebboune avait campé sur sa décision d’isolement. En effet, l’Algérie a rompu ses relations avec le Maroc, en 2021. Une décision intervenue à la suite de ce que les autorités algériennes considéraient comme une énième attaque de la part du voisin marocain.

Rupture des relations diplomatiques

Tout a commencé le 24 août 2021, lorsqu’Alger annonce la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Ce, en raison « d’actions hostiles » du royaume à l’égard de l’Algérie. « L’Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le royaume du Maroc, à partir de ce jour ». C’est ce qu’avait déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères d’alors, Ramtane Lamamra.

« L’histoire avait montré que le royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie », avait accusé Alger. « Il incombe aux dirigeants du royaume la responsabilité des crises répétées, qui se sont aggravées », avait précisé Lamamra, en conférence de presse. « Ce qui entraîne le conflit au lieu de l’intégration dans la région (Maghreb, ndlr) », avait poursuivi le chef de la diplomatie algérienne.

L’Algérie ferme son espace aérien au Maroc

Le mercredi 22 septembre 2021, au terme d’un Conseil Suprême de Sécurité, présidé par Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie décidait de fermer son espace aérien au Maroc. Alger justifiait sa réaction par « la poursuite des provocations marocaines et des pratiques hostiles ». Une décision de « fermer immédiatement l’espace aérien de tous les avions marocains, civils et militaires » avait été prise.

Cette décision concernait tous les appareils enregistrés au Maroc. Depuis cette date, même les avions « portant un numéro d’immatriculation marocain » étaient bannis de l’espace aérien algérien. Jusqu’à ce samedi 9 septembre, alors que le Maroc est frappé par un séisme d’une rare violence. L’Algérie décide de rouvrir son espace aérien aux vols humanitaires voulant rallier le Maroc. Alger se dit même prête à se rendre au chevet des Marocains.