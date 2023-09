Séisme au Maroc : le Qatar, la Tunisie et l’Espagne autorisés à intervenir

Le roi du Maroc semble délivrer, de façon sélective, des autorisations aux organismes humanitaires. Ces derniers veulent apporter aide et assistance aux populations du royaume, après le violent séisme de vendredi. Samedi, la Croix-Rouge internationale a alerté sur des besoins pour « des mois voire des années ».

Plusieurs organisations humanitaires attendent le feu-vert de Rabat pour débarquer au Maroc. Ce, à la suite du violent séisme qui a ravagé une partie de Marrakech, dans la nuit de vendredi à samedi. C’est le cas de l’association Secouristes sans frontières dont le président assure que ses équipes sur place n’ont toujours pas reçu l’accord du gouvernement marocain pour intervenir.

« Toujours pas l’accord du gouvernement marocain »

Arnaud Fraisse, président de cette ONG française, a indiqué, ce dimanche, que les autorités royales bloquent des équipes de secours prêtes à intervenir. Alors que leur objectif est juste de porter assistance aux victimes du séisme. Le tremblement de terre a fait 2012 morts et 2000 blessés, selon un bilan établi dans la soirée de samedi.

« Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n’a toujours pas eu l’accord du gouvernement marocain… En fait, le gouvernement marocain bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement. Sauf une, celle du Qatar, qui a été autorisée, effectivement, à atterrir chez eux », a accusé Arnaud Fraisse.

Rabat impose une « situation de blocage »

L’humanitaire n’a pas manqué de préciser que « les Qataris arrivent avec 87 personnes et 5 chiens de recherche. Et nous ne comprenons pas cette situation de blocage de la part du gouvernement », se désole le fondateur de l’ONG. « On va attendre jusqu’à demain… Et si demain matin on n’a pas le feu vert, on ne partira pas, c’est clair », a poursuivi ce spécialiste dans les interventions d’urgence après les tremblements de terre.

Si le Maroc a fermé ses portes à la France, le royaume a pourtant autorisé un pays européen à déployer ses secouristes après le drame. Il s’agit de l’Espagne qui, ce dimanche, a annoncé avoir reçu une demande d’aide officielle venant du Maroc. Madrid prévoit l’envoi immédiat au Maroc de 65 membres de l’Unité militaire d’urgence (UME). Un corps de l’armée espagnole spécialisé dans la gestion des catastrophes naturelles.

La Tunisie autorisée à intervenir au Maroc

L’Espagne a rassuré qu’il compte envoyer autant d’aide que le Maroc en a besoin. Ce matin, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albarez, a assuré que les équipes de recherche et de sauvetage seront envoyées. Le royaume ibérique a indiqué qu’il était urgent de retrouver le plus grand nombre de gens vivants pour les sauver. La Tunisie aussi aurait été autorisée à déployer ses secouristes au Maroc, selon Arnaud Fraisse.