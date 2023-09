Le silence inquiétant de Mohammed VI après le séisme au Maroc

Le Maroc est frappé par un violent tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts. La communauté internationale propose son soutien au Maroc. Seulement, Mohammed VI n’a toujours pas formulé de demande d’aide. A part un clin d’œil à l’Espagne.

Silence intriguant de Mohammed VI après le séisme

Un tremblement de terre, survenu vendredi soir au Maroc, a causé de nombreux dégâts dans ce pays d’Afrique du Nord. Un séisme d’une magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter a frappé le royaume chérifien. Son épicentre se trouvait au Sud-Ouest de la ville touristique de Marrakech. Un bilan provisoire fait état de 2012 morts et plus de 2000 blessés dont 1404 dans un état grave.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat est en alerte maximale. Il informe minute par minute sur la situation au royaume. Ce qui intrigue le plus, c’est le silence du roi Mohammed VI, suite à cette catastrophe d’une rare ampleur. Pour la, première fois depuis des siècles, le royaume chérifien a été frappé par une catastrophe d’une telle ampleur.

« Des mois voire des années » de besoins humanitaires

Pourtant, la Croix Rouge annonce « des mois voire des années » de besoins humanitaires. Et à l’international, on se tient prêt à intervenir. D’ailleurs, le Président français, Emmanuel Macron, a donné le ton. « Je veux avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain », a indiqué le locataire de l’Elysée. Ajoutant que « l’ensemble du G20 a affirmé sa solidarité » envers le royaume, suite à ce drame.

Face à la presse, à l’issue du Sommet G20 en Inde, Emmanuel Macron a lancé : « Nous avons mobilisé nos équipes pour intervenir quand les autorités marocaines le jugeront utile ». Un appel visiblement tombé dans l’oreille d’un sourd. Puisque le royaume chérifien n’a toujours pas lancé d’appel officiel en faveur d’un soutien suite au séisme. Arnaud Fraisse, fondateur de « Secouristes sans frontières » a partagé son inquiétude.

« La France n’a pas eu l’accord du Maroc »

« La France n’a toujours pas eu l’accord du gouvernement marocain » pour mettre à disposition les secours disponibles. C’est ce qu’a indiqué l’humanitaire qui se tient prêt, avec ses équipes, à apporter son assistance aux Marocains. Ajoutant que si l’ONG ne reçoit pas le feu vert, lundi matin, elle ne partira pas au royaume. « Le Maroc n’a pas formulé de demande d’aide internationale à ce stade », a martelé la porte-parole du Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre.

Pourtant, le Maroc a officiellement fait une demande d’assistance à l’Espagne, ce dimanche matin. Le gouvernement du royaume ibérique prévoit l’envoi immédiat au Maroc de 65 membres de l’Unité militaire d’urgence (UME). Il s’agit d’un corps de l’armée espagnole spécialisé dans la gestion des catastrophes naturelles. Madrid a rassuré qu’il compte envoyer autant d’aide que le Maroc en a besoin.

Arrivée d’une équipe de pompiers bénévoles français

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a donné des assurances, ce dimanche. Il a assuré que les équipes espagnoles de recherche et de sauvetage seront envoyées. Pour le chef de la diplomatie espagnole, il est urgent de retrouver le plus grand nombre de gens vivants pour les sauver. Néanmoins, une équipe de pompiers bénévoles français est arrivée au Maroc.

Ils ont quitté Lyon, accompagnés d’un maître-chien, et vont participer aux opérations de secours. Dans leurs bagages, environ 300 kilos de matériel destiné à assister les populations dans la tourmente. Seulement, plus de 36 heures après avoir été frappé par un séisme, le Maroc garde un mutisme inquiétant. Mohammed VI tarde à demander officiellement l’aide de la communauté internationale.