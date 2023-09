Mohammed VI décrète 3 jours de deuil après le séisme au Maroc

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a décrété trois jours de deuil national, à la suite du séisme qui a endeuillé son pays. Le souverain a présidé, ce samedi, une rencontre consacrée à l’examen de la situation après le tremblement de vendredi.

Les opérations de secours se poursuivent au Maroc où un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a fait plus de 1000 morts. Le monde entier témoigne son soutien au peuple marocain éploré. Les blessés, au nombre de 1204, sont pris en charge dans les structures sanitaires du royaume chérifien. 721 d’entre eux sont dans une situation critiques, selon des informations fournies par le ministère marocain de l’Intérieur.

Les instructions du roi Mohammed VI

Annoncé en France, il y a tout juste une semaine, le roi du Maroc serait de retour au pays, selon L’Économiste. Et c’est dans son Palais de Rabat que le souverain a tenu la séance de travail avec les différents responsables. Ces derniers, selon le média marocain, ont porté à l’attention du roi les mesures prises afin de répondre rapidement à cette catastrophe naturelle d’envergure.

Au rang de ces mesures prises :

– Le renforcement des moyens et des équipes de recherche et de secours à l’effet d’accélérer les opérations de sauvetage et d’évacuation des personnes blessées

– L’approvisionnement en eau potable des zones touchées

– La distribution des kits alimentaires, des tentes et des couvertures au profit des sinistrés

– La reprise rapide des services publics.

Sur instructions du roi Mohammed VI, les Forces Armées royales ont déployé des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres. Des équipes de recherche et sauvetage ont été déployées. Un hôpital médico-chirurgical de campagne a aussi été installé. Le roi a saisi l’opportunité de cette séance de de travail pour demander la poursuite, avec célérité, des actions de secours menées sur le terrain.

Trois jours de deuil national

Pour le souverain, rapporte le journal, il est question de :

– Mettre en place immédiatement une commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées, dans les meilleurs délais.

– Prendre en charge les personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables.

– Prendre en charge, dans l’immédiat, l’ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme, notamment en termes d’hébergement, d’alimentation et tous autres besoins de base.

– Procéder à l’encouragement des opérateurs économiques en vue d’une reprise rapide des activités au niveau des zones concernées.

– Procéder à l’ouverture d’un compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib, en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.

– La pleine mobilisation de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, dans toutes ses composantes, à l’effet d’apporter soutien et accompagnement aux citoyens dans les zones touchées.

– La constitution de réserves et stocks de première nécessité (médicaments, tentes, lits, aliments …) au niveau de chaque région du Royaume pour parer à tout type de catastrophe.

Le souverain a en outre décrété un deuil national de 3 jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics.