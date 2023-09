Un lourd nouveau bilan de 1037 morts après le séisme au Maroc

Un nouveau bilan établi après le séisme qui a frappé le Maroc, fait état de plus de 1000 morts et au moins 1200 blessés.

Le Maroc continue de compter ses morts, après le terrible séisme qui a frappé ce pays d’Afrique du Nord, vendredi 8 septembre. Un séisme d’une magnitude de 6,8 degrés sur l’échelle de Richter a balayé le royaume chérifien. Son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au Sud-Ouest de la ville de Marrakech. Les secours tentent de s’organiser.

Le plus puissant séisme à frapper le Maroc

Les informations ont été fournies par le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat. Une secousse dans la chaîne montagneuse du Haut Atlas, au Maroc, qui a fait plus de mille morts. De nombreux bâtiments ont été détruits obligeant les habitants à fuir leurs domiciles. Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Le dernier bilan du séisme annoncé par le ministère marocain de l’intérieur s’élève à 1 037 morts et plus de 1 200 blessés. Un précédent bilan faisait état de 820 morts et 672 blessés. Par ailleurs, les autorités marocaines ont indiqué que 721 blessés sont dans un état critique. Le risque sismique était connu dans cette région. Seulement, la violence de ce tremblement de terre était imprévisible.

Le Maroc habitué aux séismes

En effet, en mi-mars 2016, deux secousses d’une magnitude de 4,8 et 4,1 degrés sur l’échelle de Richter s’étaient produites au Maroc. Des séismes qui avaient eu lieu dans le Nord du royaume, à seulement quelques minutes d’intervalle. Ces séismes survenaient après celui de début mars de la même année. Un peu plus tôt, le 25 janvier 2016, un séisme d’une magnitude de 6,3 degrés avait frappé le royaume.

Jusque-là, les tremblements ont causé des dégâts matériels et fait des blessés légers. Les secousses enregistrées au royaume n’avaient pas causé de perte en vies humaines. Jusqu’à la tragédie de cette nuit qui a plongé tout un pays, un continent, voire la planète toute entière dans la tourmente.