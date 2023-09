Maroc, au moins 100000 enfants ont été touchés par le séisme (UNICEF)

Au moins 100 000 enfants ont été touchés par le tremblement de terre qui s’est produit au Maroc, le week-end dernier. C’est ce qu’annonce les premiers rapports du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF).

Les enfants marocains ont été affectés par le tremblement de terre qui s’est produit dans la nuit de vendredi. Au moins 100 000 d’entre eux ont été touchés par cette catastrophe naturelle, selon les premiers rapports. L’UNICEF précise que ce premier bilan pourrait s’alourdir en raison de la poursuite des opérations de secours. « Comme pour tous les tremblements de terre importants, des répliques sont susceptibles de se produire dans les jours et les semaines à venir, exposant les enfants et les familles à des risques supplémentaires », a expliqué l’Agence de l’ONU.

Lire : Une Marocaine et son époux Sénégalais racontent l’horreur du séisme

Le Maroc est plongé dans un désastre, depuis le puissant tremblement de 6,8 degrés, qui s’est produit, le 8 septembre, juste après 23 heures. Plus de 2600 morts et quasiment autant de blessés ont été signalés dans la province d’Al-Haouz, dans la partie centre et dans les grandes villes du pays. Notamment Marrakech, Agadir et Rabat. Ce tremblement est l’un des plus puissantes activités sismiques dans ce pays depuis 1960.

Soutenir davantage l’intervention humanitaire

La mobilisation est totale dans le pays. Les services de la protection civile et les humanitaires sont à l’œuvre pour fournir les premiers secours et assurer l’approvisionnement en ressources vitales, notamment en eau, en nourriture, en tentes et en couvertures, dans les zones affectées par cette catastrophe. Cependant, « les blocages de routes et les conditions géographiques difficiles compliquent les opérations de recherche et de secours », déclare le porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq, s’appuyant sur des informations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Face à l’ampleur de la crise humanitaire impactant les enfants, l’UNICEF se dit « prête à soutenir davantage l’intervention humanitaire, si nécessaire, afin d’apporter aux enfants et aux familles touchés des fournitures et des services essentiels ».

Lire : Le bilan macabre du séisme au Maroc continue de s’alourdir