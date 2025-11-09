Mondial U17 : L’Afrique joue gros lors de cette dernière journée décisive

Ce dimanche 9 novembre, quatre représentants africains – la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et l’Afrique du Sud – disputent leurs derniers matchs avec des fortunes diverses. Entre espoirs de qualification et dernières chances de sauvetage, les pays africains vivent des heures cruciales dans cette compétition élargie à 48 équipes.

La Tunisie en position de force face à la Belgique

Les Aigles de Carthage abordent leur dernier match du groupe D en outsiders avec trois points après leur impressionnante victoire 6-0 contre les Fidji et leur courte défaite face à l’Argentine. Face à une Belgique qui a un petit but d’avance au goal average, la Tunisie a besoin de la victoire pour valider sa qualification. Un match nul pourrait suffir aux Nord-Africains pour s’assurer une place en huitièmes de finale au bénéfice des meilleurs troisième, mais sans certitude.

Le Maroc au bord du gouffre

Champions d’Afrique U17 en titre, les Lionceaux de l’Atlas vivent un cauchemar au Qatar. Après deux défaites cinglantes – 2-0 contre le Japon puis une humiliation 6-0 face au Portugal – le Maroc se retrouve dernier du groupe B avec zéro point, zéro but marqué et huit buts encaissés. Le match contre la Nouvelle-Calédonie, une des plus faibles équipes engagées, représente leur dernière bouée de sauvetage.

Les hommes de Saïd Chiba devront non seulement s’imposer largement mais aussi espérer un concours de circonstances très favorable dans les autres groupes pour espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes. Une élimination est quasi assurée, mais il faut au moins rétablir l’honneur pour une génération prometteuse qui avait dominé le continent quelques mois plus tôt.

Le Sénégal dans le match de la confirmation

Après leur nul inaugural contre la Croatie (0-0) et leur courte victoire face au Costa Rica (1-0), les Lionceaux de la Téranga comptent quatre points dans le groupe C.

Le duel face aux Émirats arabes unis s’annonce décisif. Actuellement co-leaders avec la Croatie, les Sénégalais peuvent se contenter d’un match nul pour assurer leur qualification, mais une victoire est importante pour tenter d’obtenir une meilleure position pour les huitièmes de finale. L’attaquant Alwaly Camara, déjà buteur contre le Costa Rica, sera l’homme à surveiller côté sénégalais.

L’Afrique du Sud pour finir le travail

Les Amajimbos sud-africains ont parfaitement lancé leur tournoi avec une victoire 3-1 contre la Bolivie avant d’arracher un nul précieux face au Qatar, pays hôte (1-1). Avec quatre points au compteur, l’Afrique du Sud affronte l’Italie, leader du groupe A avec six points. Un match nul suffirait aux Sud-Africains pour se qualifier, mais même une défaite pourrait leur permettre de passer selon l’ampleur du score et le résultat de l’autre match du groupe entre le Qatar et la Bolivie. Emile Witbooi, auteur de deux buts en deux matchs, incarne la réussite offensive sud-africaine dans ce tournoi.

Un bilan africain en demi-teinte

Sur les dix représentants africains engagés dans cette édition historique à 48 équipes, le bilan reste mitigé après deux journées. Si certaines nations comme l’Égypte (victorieuse 4-1 contre Haïti) ou la Zambie maintiennent leurs chances intactes, d’autres comme le Maroc ou la Côte d’Ivoire (défaite 4-1 par la Suisse) peinent à rivaliser.

Cette journée dominicale pourrait voir trois à quatre nations africaines valider leur billet pour les huitièmes de finale, ce qui serait un résultat honorable. Mais les ambitions initiales de l’Afrique doivent être continent haute pour un continent qui reste le plus titré de l’histoire de la compétition avec sept sacres.