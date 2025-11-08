Coupe du monde U-17 : le Burkina Faso se relance, le Mali freiné

Lors de la deuxième journée de la Coupe du monde U-17 en Indonésie, les jeunes Étalons du Burkina Faso ont signé une victoire cruciale (2-1) face à la République tchèque, tandis que les Aiglonnets du Mali ont lourdement chuté contre l’Autriche (0-3). Deux destins africains contrastés avant une dernière journée décisive pour la qualification en huitièmes de finale.

Burkina Faso : une victoire renversante face à la Tchéquie

Le Burkina Faso s’est offert une bouffée d’air frais en battant la République tchèque 2-1 lors de la deuxième journée du groupe I. Après leur courte défaite inaugurale face aux États-Unis (0-1), les jeunes Étalons ont cette fois su allier efficacité et caractère pour s’imposer.

Rapidement rejoint après avoir ouvert le score par Mohamed Zongo, les Burkinabè ont su réagir grâce à leur pressing haut et à l’inspiration de leurs attaquants, et Loukman Tapsoba a marqué le but de la victoire à la 50′. Une victoire qui leur permet de revenir à hauteur des équipes en tête du groupe avec 3 points (1 victoire, 1 défaite).

Prochain rendez-vous : le 11 novembre contre le Tadjikistan, une rencontre décisive. En cas de victoire, le Burkina Faso serait assuré d’une place en huitièmes de finale, voire d’une qualification comme meilleur troisième en cas de nul. Une performance qui confirmerait la solidité d’une génération prometteuse

Mali : un coup d’arrêt face à l’Autriche

Pour le Mali, cette deuxième journée a viré à la désillusion. Après une entame parfaite face à la Nouvelle-Zélande (3-0), les Aiglonnets ont sombré contre une solide équipe d’Autriche, s’inclinant 0-3.

Dès le début du match, les Maliens ont été mis sous pression par un bloc autrichien discipliné et efficace. Le manque d’efficacité offensive et quelques erreurs défensives ont coûté cher aux champions d’Afrique 2015 et 2017, qui voient leur belle dynamique stoppée.

Avec 3 points après deux journées (1 victoire, 1 défaite), le Mali reste néanmoins en position favorable avant d’affronter l’Arabie saoudite le 11 novembre. Une victoire assurerait la qualification directe pour les huitièmes de finale. Un nul pourrait suffire, mais laisserait planer le risque d’un départ précoce selon les résultats des autres groupes.