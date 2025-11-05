Coupe du Monde U17 Qatar 2025 : Le Mali brille, le Burkina Faso et l’Ouganda déçoivent

Les trois représentants africains ont vécu des fortunes diverses lors de leur entrée en lice ce mercredi 5 novembre dans la compétition mondiale. Si les Aiglonnets maliens ont dominé leur sujet face à la Nouvelle-Zélande (3-0), les Étalons burkinabè et les Cubs ougandais ont subi la loi de leurs adversaires nord-américains.

Le Mali confirme son statut de favori

Les Aiglonnets du Mali, médaillés de bronze de la dernière édition, ont tenu leur rang en s’imposant 3-0 face à la Nouvelle-Zélande sur le terrain numéro 3 de l’Aspire Zone à Doha. Seydou Dembélé a ouvert le score dès la 17e minute sur une belle combinaison avec Zoumana Ballo, plaçant une frappe du plat du pied pour tromper le gardien néo-zélandais.

Les jeunes Maliens ont maintenu leur domination en seconde période, avec Zoumana Ballo qui a doublé la mise à la 55e minute, avant que Ndjicoura Bomba ne scelle définitivement le sort de la rencontre à la 78e minute. Cette victoire convaincante permet aux hommes d’Adama Diefla Diallo de prendre la tête du groupe L et de faire un pas important vers la qualification pour les seizièmes de finale.

Le Burkina Faso trébuche face aux États-Unis

Les Étalons du Burkina Faso ont connu une entrée difficile dans la compétition, s’inclinant 1-0 face aux États-Unis sur le terrain numéro 4 de l’Aspire Zone. Malgré une bonne première période où les Burkinabè ont totalisé 6 tirs cadrés contre 2 pour leurs adversaires, les poulains d’Oscar Barro n’ont pas su concrétiser leur domination.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Cavan Sullivan à la 79e minute, surprenant une défense burkinabè qui avait pourtant bien résisté jusque-là. Cette défaite place d’emblée les Étalons dans une position délicate, avec l’obligation de se ressaisir lors de leur prochain match face à la République tchèque samedi, sous peine de compromettre leurs chances de qualification. Une tache compliquée.

L’Ouganda découvre et s’incline

Pour leur toute première participation à une Coupe du Monde U17, les Cubs ougandais se sont inclinés 2-1 face au Canada dans le groupe K. Malgré leur statut de néophyte, les jeunes Ougandais ont tenté de montrer que leur qualification n’était pas le fruit du hasard, mais n’ont pas tenir jusqu’à la fin du match, cédant deux fois dans les dernières minutes.

Les Cubs devront rapidement se remobiliser pour leur prochain match s’ils veulent éviter une élimination précoce dans ce groupe relevé qui comprend également la France et le Chili.

Les trois nations africaines auront l’occasion de rectifier le tir ou de confirmer lors de la deuxième journée. Le Mali affrontera l’Autriche samedi 8 novembre, tandis que le Burkina Faso défiera la République tchèque le même jour. L’Ouganda, de son côté, sera opposé au Chili dans une rencontre cruciale pour ses espoirs de qualification.