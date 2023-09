Mohammed VI bientôt de retour en France après le séisme ?

Il était en France au moment où le séisme frappait de plein fouet son pays, le Maroc. Mohammed VI pourrait très prochainement retourner en France pour y poursuivre son séjour.

Vendredi 8 septembre 2023, aux environs de 23 heures, un séisme de magnitude 6,8 degrés sur l’échelle de Richter frappe le Maroc. C’est la confusion totale dans la nuit. Le sauve-qui-peut, surtout dans les immeubles aux alentours de Marrakech. Tout menace de s’écrouler, tellement le tremblement est intense. En quelques secondes, c’est le chaos dans une partie du royaume chérifien, notamment dans le Haut Atlas.

Le roi du Maroc écourte son séjour français

Dès les premiers instants, les morts se comptent par centaines. Au lendemain du séisme, on parle de plus d’un millier de morts. Au moment de la catastrophe, le roi était absent du territoire marocain. Ce n’est que le lendemain, samedi 9 septembre, que le souverain débarque dans un pays meurtri. Le chaos était perceptible, la réalité, triste et dure. Le royaume venait de vivre le plus terrible tremblement de son histoire, depuis plus d’un siècle.

Le roi convoque une réunion d’urgence dans l’après-midi de ce fameux samedi. Après avoir écouté les différents rapports, Mohammed VI donne des instructions allant dans le sens d’une bonne prise en charge de la situation. Malgré la volonté de sa population, notamment de son armée, le Maroc ne pouvait pas tout faire seul. Il fallait de l’aide extérieure. Un homme, Abdelmadjid Tebboune, se distingue. Le Président algérien avait, en effet, annoncé l’ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires au Maroc.

Mohammed VI offre un milliard

Mieux, le dirigeant algérien proposait son soutien au voisin. Une lettre qui s’est avérée morte. Comme l’a été l’offre de soutien du Président français, Emmanuel Macron. Ce dernier aura fait des pieds et des mains pour apporter soutien et assistance aux personnes vivant au Maroc. Parmi lesquelles un million de Français. Macron avait les mains liées par Mohammed VI, rigide dans sa position. Pourtant, des pays comme l’Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne, les Émirats Arabes Unis ont reçu le feu-vert de déployer des secours au Maroc.

Mohammed VI en a ainsi décidé. Et visiblement, il a eu pleine satisfaction de la prestation de ces pays « alliés ». La preuve, le souverain a, nommément adressé des correspondances de remerciement aux responsables de ces différents pays ayant participé aux efforts de secours. Par ailleurs, le roi a donné instruction pour l’octroi d’un montant d’un milliard de dirhams au fonds de solidarité en vue de prendre en charge les sinistrés.

Poursuite du séjour en France ?

Aujourd’hui, le Maroc enclenche une phase de reconstruction. Le roi a déjà fait l’essentiel et il peut se permettre de se libérer. Pour retourner en France ? Rien n’est moins sûr. On sait toutefois que le souverain s’est rendu dans l’Hexagone, une semaine avant la catastrophe. Une visite « privée » qui laissait la porte ouvert à toute forme de spéculation. Mohammed VI s’était-il rendu en France pour des raisons de santé ou pour voir sa mère malade ? Aucune certitude en l’absence d’information officielle.

La question qui se pose est de savoir si le souverain compte retourner dans l’Hexagone pour y poursuivre son séjour. D’autant qu’il n’a plus la possibilité de se rendre au Gabon, où il passait habituellement ses vacances. En raison du putsch contre son « ami » et « frère » Ali Bongo Ondimba. Notons que Mohammed VI est rentré de France avec des rondeurs. Le roi a poussé du ventre et développe des joues. Une très rapide prise de poids qui a fait penser que c’est le sosie du roi qui a été filmé au chevet des blessés du séisme.