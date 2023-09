Mohammed VI met Tebboune et Macron dans le même sac

Le Maroc a fait son deuil suite au violent séisme ayant fait près de 3 000 morts. Actuellement, le royaume passe à la phase de reconstruction. Le constat est que Mohammed VI aura royalement ignoré les offres de secours faites par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune.

Mohammed VI fait appel à d’autres pays

Le Maroc entame un nouveau processus dans une partie du royaume. Il s’agit de la reconstruction et de la gestion des sinistrés dans le Haut Atlas. Cette région du royaume chérifien qui a été frappée par un violent séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter. Un tremblement qui a causé énormément de dégâts et occasionné de lourdes pertes humaines. Dans sa quête de solution, Mohammed VI a fait appel à d’autres pays.

C’est ainsi que la Grande-Bretagne, l’Espagne, les Emirats Arabes Unis et le Qatar ont été appelés en renfort. Un coup de main non des moindres, qui a d’ailleurs valu à ces quatre pays toute la reconnaissance du souverain. Dans une adresse à ces nations, le roi a fait part de toute sa gratitude aux responsables des équipes étrangères ayant participé aux efforts de secours. Seulement, le comportement sélectif du roi dans le choix des secours a été très flagrant.

Abdelmadjid Tebboune snobé

Des pays comme la France et même le voisin algérien ont pourtant proposé leur soutien. Ce, dès les premières heures ayant suivi le tremblement de terre. Quelques heures seulement après le séisme, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé l’ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux avec le Maroc. La Présidence algérienne a, en outre, déclaré qu’elle se tenait prête à fournir une aide humanitaire et tous ses moyens humains et matériels au peuple marocain « frère ».

Alger venait ainsi de poser un acte noble, face à l’urgence, alors qu’elle avait fermé son espace aérien depuis 2021. L’Algérie avait toutefois assujetti son assistance à une demande formulée par le Maroc. Sauf que le roi Mohammed VI aura préféré snober Abdelmadjid Tebboune. Tout comme le roi l’a fait d’ailleurs avec le Président français, Emmanuel Macron. Ce dernier ayant proposé son offre d’assistance, dès les premiers instants qui ont suivi la catastrophe.

L’appel en vain d’Emmanuel Macron

En marge du Sommet G20 tenu en Inde, Emmanuel Macron avait réitéré l’offre de soutien de la France. « Les autorités marocaines savent exactement ce qu’on peut livrer, la nature et le timing », avait indiqué le dirigeant français. « Donc maintenant, c’est dans leurs mains. Parce que, comme à chaque fois, ce sont les autorités locales qui savent ce qui est utile et qui peuvent coordonner », avait poursuivi le Président français.

Emmanuel Macron était même allé plus loin, précisant que l’aide française sera déployée « à la seconde où elle sera demandée… Maintenant, c’est évidemment aux autorités marocaines d’en décider ». Sauf qu’à ce jour, ni la France, encore moins l’Algérie, n’ont reçu ce feu-vert tant attendu du Maroc. Ce qui a officiellement empêché ces deux pays de prendre part aux opérations de secours après le violent tremblement.