Mohammed VI en France pour une troisième opération du cœur ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est en France, pour une visite privée. Si aucune communication officielle n’a été faite, l’éventualité d’un voyage pour raison de santé n’est pas à écarter. D’autant que le souverain souffre de Sarcoïdose, cette maladie qui menace le cœur.

Cela faisait un an que le roi du Maroc n’avait plus posé les pieds en France. La dernière fois, c’était en juin 2022. Depuis le début de la crise sanitaire en 2020 et les confinements successifs, le roi n’avait effectué qu’une seule visite à l’étranger. C’était en décembre 2021, alors que le souverain se rendait au Gabon. Jusqu’à cet été 2022, lorsque le roi déposait ses valises dans son château de Betz.

Deux opérations en deux ans

Le caractère privé de ce voyage faisait croire que le roi était à Paris pour une intervention sur son cœur. Le souverain avait, auparavant, subi deux interventions sur son cœur présenté comme sain par ses médecins. Le samedi 20 janvier 2018, en effet, le roi avait présenté un trouble du rythme cardiaque. Il avait été opéré du cœur, le 26 février de la même année, dans une clinique parisienne, en France.

« L’ablation par radiofréquence de cette arythmie, réalisée à la clinique Ambroise Paré à Paris a permis de normaliser le rythme cardiaque », avait indiqué l’équipe médicale. Le souverain avait donc subi l’opération « avec succès ». Le dimanche 14 juin 2020, le roi du Maroc se faisait opérer dans son palais royal de Rabat. Les médecins évoquaient une récidive du trouble du rythme cardiaque, du type flutter auriculaire sur cœur sain.

Mohammed VI à nouveau opéré du cœur

Il était alors question d’une ablation complémentaire par radiofréquence. Laquelle opération avait été réalisée, avec succès. Et c’est seulement en juin 2022 qu’une nouvelle intervention sur son cœur avait été soupçonnée. Ce, en l’absence de communication du Palais royal sur le voyage à caractère privé du roi marocain, en France. Est-il toutefois possible que le souverain soit à nouveau opéré du cœur, un an plus tard ? Affirmatif, diront certains.

En effet, entretemps, il y a eu beaucoup d’évolution, s’agissant notamment de la santé du roi. Et récemment, il a été révélé que le roi du Maroc souffre de Sarcoïdose. Il s’agit d’une maladie auto-immune, qui affecte le cœur et pourrait même provoquer une mort subite. La maladie nécessite une meilleure prise en charge cardiaque. Cela justifie-t-il une présence plus fréquente du roi dans les hôpitaux français ? Rien n’est moins sûr. Surtout en l’absence de communication officielle sur le sujet.