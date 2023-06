Maroc : atteint de sarcoïdose, Mohammed VI menacé de mort subite ?

Le roi Mohammed VI du Maroc est victime d’un amaigrissement inquiétant, consécutif à la sarcoïdose dont souffre le souverain. Une maladie qui a occasionné des morts subites.

La sarcoïdose fait partie de la catégorie des maladies rares. Les spécialistes indiquent que la fréquence de cette pathologie varie beaucoup d’un pays à l’autre. La prévalence de la maladie est comprise entre 1 cas pour 5 000 et 1 cas pour 20 000 habitants, selon les zones géographiques.

Impossible de prévoir ou d’empêcher la sarcoïdose

Bien qu’elle puisse aussi affecter les enfants et les personnes âgées, la sarcoïdose apparaît préférentiellement chez les adultes âgés entre 25 et 45 ans. La maladie est très rare avant l’âge de 15 ans et exceptionnelle avant 4 ans. De même, il est rare de voir des personnes ayant dépassé l’âge de 70 ans être victimes de la maladie.

Et selon les spécialistes, il est impossible de prévoir ou d’empêcher la survenue de la sarcoïdose. Par ailleurs, il n’est pas possible de dépister la maladie avant qu’elle ne se déclare. Toutefois, les médecins recommandent d’adopter un mode de vie sain afin d’espérer éviter la maladie qui peut présenter des complications.

Des cas de mort subite répertoriés

Parmi celles-ci, la plus fréquente et la plus sévère est la fibrose pulmonaire. Maladie qui se caractérise par la formation de cicatrices au niveau des poumons. Lesquelles cicatrices réduisent la capacité des poumons à fournir assez d’oxygène au sang. D’ailleurs, les spécialistes alertent que la fibrose pulmonaire est à l’origine de la majorité des rares décès dus à la sarcoïdose.

Outre cette affection des poumons, l’atteinte cardiaque peut également mettre la vie du malade de sarcoïdose en danger. Les médecins relèvent d’ailleurs que des cas de mort subite due à cette pathologie ont été rapportés. De quoi inquiéter les proches parents du roi Mohammed VI et même les Marocains de façon générale. Surtout lorsqu’on sait que le souverain a subi deux opérations sur son cœur. Lesquelles interventions pourraient être en lien avec la sarcoïdose.