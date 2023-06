Maroc : Mohammed VI, des problèmes cardiaques liés à la sarcoïdose ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a été opéré plusieurs fois du cœur, à Paris et à Rabat. Des interventions chirurgicales qui pourraient être liées à la maladie dont souffre le souverain : la sarcoïdose.

Mohammed VI est très malade. Le roi de ce pays nord-africain maigrit de jour en jour, au point d’en inquiéter plus d’un. Le souverain, on le sait, a subi des interventions sur un « cœur sain ». Une première à la clinique Ambroise Paré de Paris et une seconde dans son palais de Rabat. Des opérations qui avaient fait l’objet de communication par le ministère de la Maison royale et de la Chancellerie. Mais le Palais n’avait pas donné des détails sur ce dont souffrait réellement le roi.

Récidive du trouble du rythme cardiaque

Seulement, la presse espagnole a révélé que le roi du Maroc souffre de sarcoïdose, une maladie auto-immune très rare et qui peut avoir de graves conséquences. Notamment des manifestations au niveau du cœur : la sarcoïdose cardiaque. Selon Santé magazine, « l’atteinte du cœur est plus rare et elle est souvent découverte lors du suivi médical, car elle entraîne rarement des symptômes ».

« Les éventuelles manifestations sont : des palpitations, des troubles du rythme cardiaque, un essoufflement, des douleurs thoraciques, des malaises et parfois un œdème des membres inférieurs », poursuit le journal. L’on sait qu’en 2020, une récidive du trouble du rythme cardiaque avait été constatée chez le roi, du type flutter auriculaire sur cœur sain. Les médecins avaient alors recommandé une ablation complémentaire par radiofréquence.

Des interventions du fait de la sarcoïdose ?

Ce qui avait donné suite à cette opération réalisée, avec succès, le dimanche 14 juin, à la clinique du Palais royal. Comme la précédente opération subie par le roi Mohammed VI, à Paris, le 26 février 2018, celle de 2020 s’était aussi soldée par une réussite. Ce sont les assurances données, à l’époque, par l’équipe médicale. Celle-ci regroupait le Dr Abdelaziz Maouni, Dr Olivier Thomas, Dr Olivier Dubourg, Dr Ali Chaib, Dr Lahcen Belyamani.

Ces différentes interventions chirurgicales sur le cœur du 23ème souverain alaouite sont-elles la conséquence de la sarcoïdose ? Tout porte à le croire. Pour l’heure, le constat est général : Mohammed VI continue de maigrir et a même des difficultés pour se déplacer. Sa dernière apparition en public avait soulevé une vague d’inquiétude sur sa santé. C’était lors de la cérémonie de lancement de la première voiture 100% marocaine.