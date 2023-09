En France depuis vendredi, Mohammed VI n’a toujours pas rencontré Macron

Le roi du Maroc est arrivé en France depuis le vendredi 1ᵉʳ septembre, dans l’après-midi. Trois jours après, Mohammed VI n’a toujours pas rencontré le Président français, Emmanuel Macron. Pourquoi ?

C’est dans le cadre d’une visite privée que le souverain marocain s’est rendu en France. Il s’agit du premier déplacement du roi en terre française, en cette année 2023. La dernière fois que le souverain marocain s’était rendu dans l’Hexagone remonte au 1er juin 2022. Auparavant, le roi avait été éloigné de la France, comme des autres pays, e raison du Covid-19. Excepté le Gabon où le roi s’était rendu, en décembre 2021.

Quand l’histoire bégaie

Actuellement, Mohammed VI est à Paris. Seulement, après trois jours passés en France, le roi du Maroc n’a toujours pas rencontré le Président français Emmanuel Macron. L’histoire semble bégayer. En effet, même durant son séjour français de 2022, le souverain n’avait pas rendu visite à son homologue de dirigeant. Le caractère privé de cette visite entamée vendredi peut-il justifier une telle situation ? Rien n’est moins sûr.

On sait toutefois qu’en 2018, après son opération du cœur, Mohammed VI avait fait un tour à l’Élysée. Juste à sa sortie de l’hôpital, le roi avait rendu visite au Président français. Les deux dirigeants avaient saisi l’opportunité pour évoquer la situation au Moyen-Orient. Un voyage privé qui avait alors donné lieu à cette visite de courtoisie. Donc, le caractère privé de ce déplacement ne peut en aucun cas justifier le fait que les deux dirigeants ne se rencontrent pas.

Rencontre entre Macron et Mohammed VI

On se rappelle de l’étape Gabon de la tournée africaine du Président français, en début 2023. Mohammed VI, présent à Libreville durant le passage d’Emmanuel Macron, n’a pas voulu rencontrer le locataire de l’Élysée. Un acte qui avait attiré l’attention à l’international, surtout qu’il était dénudé de toute diplomatie. Le palais royal, encore moins l’Élysée, n’ont annoncé une rencontre entre Macron et Mohammed VI. Il serait dès lors très étonnant de voir les deux personnalités se retrouver.

Un vent très froid souffle actuellement sur les relations entre Paris et Rabat. Pourtant un mois après son élection, en 2017, Emmanuel Macron s’était rendu au Maroc. Le dirigeant français avait même rompu le jeûne du ramadan avec Mohammed VI. Alors que l’Élysée avait qualifié cette visite de « personnelle ». Qu’est-ce qui a changé entretemps pour que des visites privées ne puissent plus donner lieu à des gestes courtois les plus élémentaires. En tous les cas, l’axe Paris-Rabat en prend un sacré coup !