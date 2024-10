Mers Sultan, 2e quartier le plus « cool » au monde selon Time Out

Situé en plein cœur de Casablanca, Mers Sultan vient de se hisser à la deuxième place des quartiers les plus « cool » du monde, selon le prestigieux magazine britannique Time Out. Cette reconnaissance attire l’attention internationale sur un lieu qui mélange harmonieusement histoire, architecture et effervescence culturelle.

Mais pourquoi ce quartier a t-il reçu cette distinction ?

L’âme de Casablanca à travers son architecture Art déco

Mers Sultan incarne l’essence même de Casablanca, où le passé et le présent se rencontrent dans une fusion artistique et culturelle. Conçu en 1917 par l’urbaniste français Henri Prost, le quartier se distingue par sa grande concentration de bâtiments Art déco, témoins d’une époque révolue mais toujours vivante dans le paysage urbain. Ce style architectural unique, qui a façonné l’identité visuelle de la métropole marocaine, fait de Mers Sultan un lieu incontournable pour les passionnés d’histoire et de design. Le fameux immeuble Sony, ou encore l’emblématique immeuble Liberté, rappelle le riche passé de cette partie de la ville.

Une scène culturelle bouillonnante

Ce qui fait de Mers Sultan un quartier aussi pris, c’est avant tout son dynamisme culturel. Cafés animés, galeries d’art, festivals et événements créatifs viennent rythmer la vie quotidienne de ce lieu qui tient de plus en plus de visiteurs et d’artistes. Que ce soit lors d’événements tels que Casamouja ou de nombreux festivals de musique, Mers Sultan est devenu un véritable carrefour où l’art local et international se rencontrent. Cette effervescence artistique, couplée à l’authenticité des lieux, a permis au quartier de se distinguer aux yeux de Time Out.

Le défi de la modernisation sans gentrification

La reconnaissance de Mers Sultan à l’échelle mondiale soulève également des interrogations. En pleine transformation, ce quartier se trouve à un tournant de son histoire. Les autorités locales, en collaboration avec des associations comme Casamémoire, s’efforcent de préserver son identité tout en amorçant sa modernisation. Mais cette revitalisation peut aussi entraîner une gentrification, un phénomène que redoute Karim Rouissi, architecte et président de Casamémoire . Selon lui, il est capital de préserver l’esprit de Mers Sultan et d’éviter que le quartier ne devienne inaccessible à ses habitants historiques et commerçants locaux.