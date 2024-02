Farid Belkahia emblème de l’art marocain

Farid Belkahia est une figure emblématique de l’art contemporain marocain et africain. Né en 1934 à Marrakech et décédé en 2014, il laisse derrière lui un héritage artistique profondément enraciné dans la culture et l’histoire de son pays, tout en étant ouvert sur le monde et les courants modernes. L’œuvre de cet artiste visionnaire a marqué de son empreinte la scène artistique internationale.

Farid Belkahia commence ses études à l‘École des Beaux-Arts de Paris, où il se familiarise avec les courants artistiques européens. Mais c’est en Europe de l’Est, à l’Académie des Beaux-Arts de Prague, qu’il complète sa formation. Cette période est cruciale : elle lui permet de développer une perspective qui allie la rigueur académique à une quête de renouveau artistique, préfigurant déjà son désir de fusionner tradition et modernité.

Retour au Maroc et engagement culturel

De retour au Maroc dans les années 1960, Belkahia prend la direction de l’École des Beaux-Arts de Casablanca. Avec d’autres artistes et intellectuels de l’époque, comme Mohamed Melehi et Mohamed Chabâa, il participe activement à la création d’un mouvement artistique novateur. Ce groupe, souvent associé à l’École de Casablanca, ambitionne de repenser l’art marocain en le débarrassant des influences coloniales et en le réancrant dans ses racines africaines et islamiques.

L’œuvre de Farid Belkahia se distingue par son originalité et sa capacité à innover. Se détachant de la peinture traditionnelle sur toile, il explore de nouveaux supports et matériaux, comme le cuir, le cuivre et les pigments naturels. Ses recherches le conduisent à revisiter les techniques artisanales marocaines, qu’il intègre dans un langage visuel contemporain. Les formes organiques, les symboles amazighs, et les calligraphies arabes se côtoient dans ses créations, témoignant d’une volonté de dialoguer avec l’héritage culturel tout en le transposant dans l’actualité.

Reconnaissance et influence

L‘œuvre de Belkahia a été reconnue tant au Maroc qu’à l’international. Ses expositions personnelles et collectives ont parcouru le monde, de Paris à New York, en passant par Berlin et le Caire, faisant de lui un ambassadeur de l’art marocain et africain sur la scène mondiale. Au-delà de ses réalisations artistiques, Belkahia a joué un rôle crucial dans l’éducation d’une nouvelle génération d’artistes au Maroc.

En fusionnant les techniques traditionnelles avec une esthétique moderne, Belkahia a non seulement redéfini l’art marocain, mais a aussi établi un pont entre les cultures, illustrant le potentiel de l’art en tant que langue universelle de l’humanité.