Maurice : Macron relance la diplomatie française dans l’Océan Indien

Le Président français, Emmanuel Macron, a entamé ce 20 novembre une tournée africaine par une visite officielle à l’île Maurice. Cette étape revêt une signification stratégique majeure. Depuis plus de trente ans, aucun chef d’État français ne s’était rendu dans ce pays, considéré comme un « voisin stratégique » en raison de sa proximité avec l’île de la Réunion.

En fin de journée, à Port-Louis, le Président Macron et le Premier ministre mauricien, Navindra Ramgoolam, ont réaffirmé leur volonté de « raviver la relation » bilatérale et de l’inscrire dans une nouvelle dynamique régionale.

Un engagement fort dans l’Indo-Pacifique

L’objectif principal de cette visite était de « redynamiser les relations » entre les deux pays. Le Président Macron a profité de cette occasion pour confirmer un « engagement fort dans l’Océan indien » et a insisté sur la nécessité d’une « vision commune des grands défis » actuels.

La France, qui cherche à renforcer sa présence dans l’Indo-Pacifique, entend replacer Maurice au cœur de sa diplomatie dans cette région. Le Premier ministre Ramgoolam a, pour sa part, souligné les « liens historiques et amicaux » qui unissent les deux nations.

Les entretiens bilatéraux ont couvert un large éventail de sujets cruciaux :

La coopération universitaire ;

L’approvisionnement en énergie et en eau ;

Les questions sécuritaires et la lutte contre les trafics et la pêche illicite.

Lire aussi : Tournée africaine : Quel message Macron veut-il envoyer au continent ?

Sécurité maritime et différend territorial

Le renforcement de la sécurité maritime a constitué un point clé des discussions. Le programme du vendredi 21 novembre illustre cet engagement : le chef de l’État français est monté à bord du navire français Champlain, un bâtiment de la Marine nationale engagé dans des missions de surveillance maritimes conjointes avec les gardes-côtes mauriciens.

Le délicat différend concernant la souveraineté de l’île de Tromelin, faisant partie des îles éparses, a également été abordé. La discussion a été qualifiée de « franche et ouverte » par le Premier ministre Ramgoolam. Le Président Macron a exprimé sa position, estimant que « ce sujet ne doit pas diviser » les deux pays.

Le dossier Madagascar et l’ouverture française

Enfin, les deux dirigeants ont échangé sur la situation à Madagascar. Le Président Macron a, pour la première fois, affirmé que « la France accompagnera [la transition malgache] avec une attitude d’ouverture » et de « soutien en priorité aux Malgaches ».

Ce soutien se concentrera notamment sur le développement économique, la jeunesse, et la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. Le Premier ministre mauricien a salué et a dit « souscrire entièrement aux efforts de la France » ainsi qu’à la démarche conjointe de l’Union européenne, de l’Union africaine et de la SADC pour une stabilisation rapide de la situation dans la Grande Île.

Après l’inauguration de la nouvelle ambassade de France à Maurice, Emmanuel Macron doit s’envoler en fin de matinée vers l’Afrique du Sud pour une série d’engagements en amont du G20.

Le Président français, Emmanuel Macron, a entamé ce 20 novembre une tournée africaine par une visite officielle à l’île Maurice. Cette étape revêt une signification stratégique majeure. Aucun chef d’État français ne s’était rendu dans ce pays, considéré comme un « voisin stratégique » en raison de sa proximité avec l’île de la Réunion, depuis plus de trente ans.

En fin de journée, à Port-Louis, le Président Macron et le Premier ministre mauricien, Navindra Ramgoolam, ont réaffirmé leur volonté de « raviver la relation » bilatérale et de l’inscrire dans une nouvelle dynamique régionale.

Un engagement fort dans l’Indo-Pacifique

L’objectif principal de cette visite était de « redynamiser les relations » entre les deux pays. Le Président Macron a profité de cette occasion pour confirmer un « engagement fort dans l’Océan indien » et a insisté sur la nécessité d’une « vision commune des grands défis » actuels.

La France, qui cherche à renforcer sa présence dans l’Indo-Pacifique, entend replacer Maurice au cœur de sa diplomatie dans cette région. Le Premier ministre Ramgoolam a, pour sa part, souligné les « liens historiques et amicaux » qui unissent les deux nations.

Les entretiens bilatéraux ont couvert un large éventail de sujets : la coopération universitaire, l’approvisionnement en énergie et en eau, les questions sécuritaires et la lutte contre les trafics et la pêche illicite.

Sécurité maritime et différend territorial

Le renforcement de la sécurité maritime a constitué un point clé des discussions. Le programme du vendredi 21 novembre illustre cet engagement : le chef de l’État français est monté à bord du navire français Champlain, un bâtiment de la Marine nationale engagé dans des missions de surveillance maritimes conjointes avec les gardes-côtes mauriciens.

Le délicat différend concernant la souveraineté de l’île de Tromelin, faisant partie des îles éparses, a également été abordé. La discussion a été qualifiée de « franche et ouverte » par le Premier ministre Ramgoolam. Le Président Macron a exprimé sa position, estimant que « ce sujet ne doit pas diviser » les deux pays.

Le dossier Madagascar et l’ouverture française

Enfin, les deux dirigeants ont échangé sur la situation à Madagascar. Le Président Macron a, pour la première fois, affirmé que « la France accompagnera [la transition malgache] avec une attitude d’ouverture » et de « soutien en priorité aux Malgaches ».

Ce soutien se concentrera notamment sur le développement économique, la jeunesse, et la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. Le Premier ministre mauricien a salué et a dit « souscrire entièrement aux efforts de la France » ainsi qu’à la démarche conjointe de l’Union européenne, de l’Union africaine et de la SADC pour une stabilisation rapide de la situation dans la Grande Île.

Après l’inauguration de la nouvelle ambassade de France à Maurice, Emmanuel Macron doit s’envoler en fin de matinée vers l’Afrique du Sud pour une série d’engagements en amont du G20.