Marwa Loud accélère avec « Coupé Sport »

Avec « Coupé Sport », son dernier single, Marwa Loud confirme son statut naissant d’icône de la pop urbaine française. L’artiste strasbourgeoise d’origine marocaine livre un titre qui symbolise son ascension fulgurante, mêlant comme à son habitude R&B moderne, sonorités orientales et paroles sans concession.

Marwa Loud, de son vrai nom Marwa Outamghart, continue de surprendre son public avec « Coupé Sport », son tout dernier single. Après le succès retentissant de ses précédents albums « Loud » (2018), « My Life » (2019) et « Again » (2021), la chanteuse d’origine marocaine prouve une fois de plus qu’elle sait renouveler son style tout en gardant cette authenticité qui fait sa force.

Un titre qui reflète l’ambition et la réussite

« Coupé Sport » s’inscrit dans l’ADN de Marwa Loud : un mélange explosif de pop urbaine, de R&B à la française et de sonorités orientales qui rappellent ses racines de Béni Mellal. Le titre évoque naturellement l’ascension fulgurante de l’artiste, celle qui a quitté l’école pour se consacrer entièrement à la musique et qui travaillait comme serveuse pour financer ses premières séances en studio.

Cette métaphore automobile n’est pas anodine dans l’univers de Marwa Loud. Elle symbolise la vitesse à laquelle sa carrière a décollé depuis 2017, année de sa signature sur le label Purple Money de Lartiste, parrain de la musique marocaine en France. De « Temps perdu » à « Allez les gros » (qui cumule plus de 63 millions de vues), l’artiste a su naviguer avec maestria dans le paysage musical français.

L’évolution d’un style unique

Avec « Coupé Sport« , Marwa Loud semble pousser encore plus loin l’exploration de son style musical. Reconnue pour ne pas mâcher ses mots et pour ses paroles cash qui reflètent sa personnalité forte, elle continue de porter haut la voix des jeunes femmes dans la musique urbaine française. Son pseudonyme « Loud » prend ici tout son sens : elle refuse de se laisser marcher sur les pieds et le fait savoir avec puissance.

L’influence de ses mentors artistiques comme Jul et Diam’s transparaît dans cette nouvelle composition, où l’on retrouve cette capacité unique à mélanger mélancolie et détermination, vulnérabilité et force de caractère.

« Coupé Sport » pourrait bien être le prélude à un nouveau projet discographique, trois ans après « Again« . L’artiste, désormais mère de famille et établie dans sa carrière, semble aborder cette nouvelle phase avec la maturité de ses 28 ans tout en conservant cette énergie explosive qui caractérise ses productions.

Une chose est certaine : avec ce nouveau titre, Marwa Loud prouve qu’elle n’a pas fini de faire parler d’elle et de marquer de son empreinte le paysage musical français.

Retrouvez Marwa le 20/09 entre le Trocadero, les Champs-Elysées et la place de la concorde pour une rencontre exclusive avec ses fans, distribution de merch, en coupé sport…