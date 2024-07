Amazingh Taghazout Bay Festival : Le Maroc s’apprête à vibrer au rythme de la musique berbère

Du 2 au 10 août 2024, Taghazout Bay deviendra l’épicentre de la scène musicale marocaine avec la première édition du festival Amazingh. Cet événement novateur promet de faire rayonner la culture berbère tout en offrant une expérience musicale unique dans un cadre idyllique. Des artistes locaux et internationaux comme Dadju ou Gim’s seront présents.

Le festival Amazingh frappe fort pour sa première édition avec une programmation qui mêle habilement stars internationales, grands noms de la scène marocaine et talents émergents. Voici un aperçu des soirées qui s’annoncent mémorables :

Vendredi 2 août : La star du rap français Gims partagera la scène avec le duo Sarah et Ismael, créant un pont entre musiques urbaines et sonorités traditionnelles.

Samedi 3 août : Dadju, figure de proue de la R&B francophone, sera accompagné du groupe Tasuta N-Imal pour une soirée mêlant mélancolie et mélodies envoûtantes.

Dimanche 4 août : La diva marocaine Oum et le talentueux Fehd Benchemsi transporteront le public avec leurs voix captivantes et leurs compositions métissées.

Lundi 5 août : le groupe algérien Gnawa Diffusion et Mehdi Qamoum feront vibrer les festivaliers au rythme des guembris et des chants gnawa.

Mardi 6 août : Un hommage à la légendaire Cesária Évora sera rendu par le Cearia Evora Orchestra, suivi d’une performance de Tarwa N-Tiniri, promettant une soirée riche en métissages musicaux.

Mercredi 7 août : Africa Band proposera un « Moroccan Tribute To Pink Floyd », revisitant les classiques du rock avec une touche marocaine, tandis que Jubantouja fera danser le public sur des rythmes endiablés.

Jeudi 8 août : Julian Marley, digne héritier de son père Bob, délivrera un reggae mélodieux, accompagné par Mehdi Nassouli.

Vendredi 9 août : Lartiste, star de la dancehall, et Sound Of Mint promettent d’enflammer la scène avec leurs hits.

Samedi 10 août : La programmation complète de cette dernière soirée reste à dévoiler, mais la présence annoncée de Ribab Fusion laisse présager une clôture exceptionnelle.

Un village festival pour une immersion totale

Au-delà des concerts, Amazingh offre une expérience immersive complète. En effet, un village festival sera aménagé au cœur de Taghazout Bay. Il proposera des ateliers, expositions, stands de restauration et de nombreuses autres surprises. Ce lieu de vie et d’échanges permettra aux festivaliers et aux habitants de la région de se rencontrer. Avec pour but de partager leur passion pour la culture berbère.

Le choix de Taghazout Bay comme terre d’accueil du festival n’est pas anodin. Réputée pour ses plages de sable fin et ses spots de surf, la ville est profondément ancrée dans la culture berbère. Ainsi, son cadre naturel exceptionnel offre un décor de rêve pour cette célébration des traditions musicales de la région.

Un tremplin pour la scène musicale et la culture marocaine

Au-delà de son aspect festif, Amazingh s’inscrit dans une démarche de valorisation et de promotion de la culture berbère. En mettant en lumière des artistes locaux aux côtés de stars internationales, le festival offre une vitrine à la scène musicale marocaine. Cette exposition pourrait bien servir de tremplin à de nombreux talents.

Enfin, l’impact économique d’Amazingh s’annonce significatif pour la région. L’afflux de festivaliers devrait générer d’importantes retombées pour l’ensemble du tissu économique local : hôtellerie, restauration, commerces et services touristiques. À plus long terme, le festival pourrait contribuer à renforcer l’attractivité touristique de Taghazout Bay. En effet, l’objectif des organisateurs est de la positionner comme une destination incontournable pour les amateurs de musique et de culture.

Mais comme tout nouvel événement d’envergure, Amazingh devra relever plusieurs défis pour s’imposer dans le paysage festivalier marocain et international. La qualité de l’organisation, la cohérence de la programmation et la capacité à attirer un public diversifié seront déterminants pour assurer la pérennité du festival.

Pour vivre une expérience musicale inoubliable, rendez-vous à Taghazout Bay du 2 au 10 août 2024.