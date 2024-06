Maroc, reconstruction post-séisme d’Al Haouz : plus de 40 mille maisons en chantier

Un an après le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz au Maroc, les efforts de reconstruction s’accélèrent. Plus de 40 000 chantiers ont été lancés pour reconstruire les habitations endommagées, afin de permettre aux familles sinistrées de retrouver un toit.

La région d’Al Haouz au Maroc se relève petit à petit après le séisme qui l’a endeuillée. La priorité est mise à la sécurité et à la durabilité, puisque les nouvelles constructions sont réalisées dans le respect des normes parasismiques et intègrent des techniques de construction durables. L’objectif du gouvernement marocain est de garantir la sécurité des habitants en plus de préserver l’identité architecturale de la région.

Le séisme d’Al Haouz : un drame et un défi pour le Maroc

Les autorités marocaines et les organisations humanitaires travaillent en étroite collaboration pour coordonner les efforts et garantir un bon déroulement des travaux. La mobilisation des acteurs impliqués et l’engagement des habitants permettent d’entrevoir une reconstruction rapide et durable de la région d’Al Haouz. Les familles sinistrées retrouvent l’espoir de vivre dans des logements sûrs et décents.

Le 8 septembre 2023, un violent séisme d’une magnitude de 7,2 a frappé la province d’Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Cette catastrophe naturelle a causé des dégâts considérables et endeuillé le Maroc. Le bilan officiel fait état de près de 3 000 morts et de plus de 5 000 blessés. Des milliers de maisons, d’écoles, d’hôpitaux et d’infrastructures ont été détruits ou gravement endommagés. Des villages entiers ont été rasés.

Mobilisation nationale et internationale

Le séisme a provoqué un deuil national et a bouleversé la vie de milliers de familles. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri suite à la destruction de leurs maisons: L’accès à l’eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux a été perturbé dans les zones sinistrées. Le séisme a eu un impact négatif important sur l’économie locale, notamment sur le secteur agricole et touristique.

Après le séisme, les autorités marocaines ont rapidement mis en place un plan d’urgence pour porter secours aux sinistrés et organiser la reconstruction. De nombreux pays et organisations internationales ont apporté leur aide au Maroc en fournissant des secours financiers, matériels et humains. Un an après, la reconstruction est en cours, mais les besoins restent importants. Des milliers de familles vivent encore dans des abris provisoires.