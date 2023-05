Maroc : Mohammed VI empêché par Ousmane Sonko de se rendre au Sénégal ?

Attendu à Dakar pour deux importantes inaugurations et un don d’engrais, le roi du Maroc ne s’est toujours pas rendu dans la capitale sénégalaise. Tout porte à croire que la tension liée à l’affaire Ousmane Sonko empêche la visite du roi marocain au Sénégal.

Depuis février dernier, Mohammed VI est attendu à Dakar, capitale du Sénégal. Le roi doit inaugurer le quai de pêche de Soumbédioune qui porte son nom. De même, le 23ème souverain alaouite doit procéder à l’inauguration du Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio. Deux édifices dont la construction est achevée, mais qui attendent d’être livrés à ses bénéficiaires.

Après une grippe, le roi retourne au Maroc

La raison : une maladie du roi, indique-t-on, a retardé ces cérémonies. Alors qu’il se trouvait au Gabon où il avait passé plusieurs mois, Mohammed VI devait mettre le cap sur le Sénégal. Seulement, une grippe avait chamboulé tout le programme royal, poussant le père du prince Moulay Hassan à prolonger son séjour gabonais. Il aura fallu attendre l’Aïd el-Fitr pour voir le roi retourner au Maroc.

Dans le royaume, le roi a continué à mener ses activités, notamment des cérémonies d’inauguration ou des lancements de travaux. D’ailleurs, il vient de présider une cérémonie de présentation, au palais royal de Rabat, du modèle de la première voiture 100% marocaine. Quant au périple de Dakar, aucune information n’a été donnée par les services du Palais royal.

Pourtant, en début mai, le roi a, une nouvelle fois, été annoncé à Dakar, pour le courant du mois. Une programmation qui coïncide avec une période de tension au Sénégal, en lien avec l’affaire Ousmane Sonko. Ce dernier, opposant et leader du parti Pastef Les Patriotes, est poursuivi pour une affaire de viol présumé dont l’accuse la masseuse Adji Sarr.

Des tensions à l’origine du report ?

D’ailleurs, l’opposant et non moins maire de Ziguinchor devait, à ce titre, être confronté au juge mardi. Seulement, la veille, des heurts ont éclaté entre ses sympathisants et la police. On parle d’au moins trois morts. Parmi eux, un policier mortellement fauché par un blindé de la police. Aucune information sur les autres victimes.

Il n’est pas à écarter ces tension sont à l’origine du report de la visite de Mohammed VI au Sénégal. Surtout que le procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr a été renvoyé à la date du 23 mai prochain, en audience spéciale. Ce, aussitôt après son ouverture, mardi 16 mai. Notons que Mohammed VI est aussi attendu au Sénégal par d’autres acteurs.

Il s’agit notamment des petits agriculteurs à qui le souverain chérifien doit remettre 5 000 tonnes de fertilisants. D’ailleurs, l’annonce de ce voyage coïncide avec un scandale qui a éclaté au Sénégal, dans lequel le nom du Maroc a été cité. 2 000 tonnes d’engrais en provenance du royaume avait été saisies par les gendarmes. On parlait de fraude à grande échelle.