Sénégal, Maroc : les dons d’engrais de Mohammed VI détournés vers la Gambie ?

Les autorités sénégalaises ont saisi plus de 2 000 tonnes d’engrais en provenance du Maroc. Tout porte à croire que ce sont les fertilisants, gracieusement offerts par le roi Mohammed VI au Sénégal, qui sont ainsi détournés.

L’information a été donnée par le site sénégalais Seneweb. Plus de 2 000 tonnes de fertilisants en provenance du Maroc ont été saisies par les gendarmes de la brigade territoriale de Kaolack. Selon le média, la saisie est évaluée à 300 millions F CFA. Le produit serait arrivé au Sénégal par le canal du Port Autonome de Dakar.

Un don du Maroc au Sénégal et détourné vers la Gambie ?

La marchandise, stockée dans un entrepôt tenu secret à Kaolack, était conditionnée frauduleusement dans des sacs portant un logo de la Gambie, poursuit le journal. Ce trafic serait l’œuvre d’une entreprise dénommée OCP Sa Sénégal. Une stratégie utilisée par les faussaires « pour se soustraire aux contrôles des forces de défense et de sécurité, au cours de l’exportation de l’engrais vers la Gambie », relève Seneweb.

Le journal ajoute par ailleurs que la gendarmerie a également mis la main sur des machines qui servaient à la confection des sacs. Cette importante quantité d’engrais a été mise à la disposition des éléments du service du commerce de Kaolack, indique-t-on. Une enquête serait diligentée pour en savoir davantage sur ce trafic d’une autre dimension, qui intéresse forcément les autorités marocaines.

OCP au cœur d’un trafic de fertilisants au Sénégal ?

Déjà que OCP n’est pas un sigle inconnu du milieu de la production d’engrais. Le monde entier connait, en effet,l’Office chérifien des phosphates, ce géant mondial de la production de fertilisants basé au Maroc. Ce n’est pas tout, car il est fréquent que le royaume, par le biais de l’OCP, distribue des engrais à travers le continent. Et dans ces dotations de fertilisants, le Sénégal figure toujours en bonne place.

On se rappelle, octobre 2022, que le Maroc avait promis de livrer 4 millions de tonnes de fertilisants aux pays africains. Et c’est dans ce cadre que l’OCP avait fourni 25 000 tonnes de produits phosphatés au profit des agriculteurs sénégalais. Le département sénégalais de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire avait accusé réception du don, le 20 octobre.

Les relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal en cause

Un don qui visait à soutenir la politique de souveraineté alimentaire du Sénégal et à lutter contre l’insécurité alimentaire. Ce, au plus fort de la crise en ukrainienne. Plus précisément, le Sénégal avait reçu 10 000 tonnes de DAP (Phosphate d’ammoniaque) et 5 000 tonnes de TSP (Triple Super Phosphate). Sans compter 10 000 tonnes d’engrais, destinés aux petits producteurs sénégalais et qui devraient être vendus à prix réduits.

Est-ce une partie de ces fertilisants qui a été détournée et qui vient d’être saisie par les gendarmes ? Où est-ce qu’il s’agit d’une partie des 5 000 autres tonnes d’engrais récemment annoncés en provenance du Maroc ? En tous les cas, si l’information est avérée, il s’agit là d’un trafic crapuleux. Des pratiques d’un autre genre susceptibles de compromettre les relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal.

De la nécessité de situer les responsabilités

Une affaire qui mérite d’être scrutée à la loupe. Et inutile d’insister sur la nécessité de situer les responsabilités. Car, au moment où le frère marocain se saigne pour mieux nourrir l’Afrique, des faussaires sénégalais (et peut-être pas que) ne pensent qu’à s’en mettre plein les poches. De la façon la plus ignoble possible !

Une affaire qui, si encore une fois est avérée, devrait être directement traitée par le palais de la République. Car il s’agit bien d’une affaire d’État. En espérant que des hommes d’État ne soient pas mêlés à cette nébuleuse. Car, force est de reconnaître qu’aujourd’hui, au Sénégal, les « plus grands hommes », ceux-là d’en haut, sont devenus les plus voraces. Et surtout, ils n’hésitent pas à manger à tous les râteliers.