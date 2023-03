Sénégal : le quai de pêche de Soumbédioune attend toujours Mohammed VI

Baptisé au nom du roi du Maroc, le quai de débarquement de pêche Mohammed VI de Soumbédioune, à Dakar, au Sénégal, attend toujours d’être inauguré. Cet exercice doit être fait par le souverain marocain, lui-même, dont le séjour gabonais serait prolongé.

A Dakar,

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est toujours attendu dans la capitale sénégalaise. Annoncé dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis deux semaines, le 23ème souverain de la dynastie alaouite n’est toujours pas au rendez-vous. Une grippe aurait empêché le roi d’effectuer cette expédition sénégalaise. Et selon les dernières informations, le roi serait toujours au pays de son ami, le Président gabonais, Ali Bongo. Des médias nord-africains avaient même annoncé sa présence au Sénégal, en début de semaine. Toujours rien.

Pendant ce temps, Mohammed VI est très attendu à Dakar. Par les Sénégalais certes, mais aussi les Marocains résidant dans le pays. Une occasion pour ces derniers de rencontrer leur roi et lui soumettre, comme il est de coutume, quelques doléances. Au Sénégal, Mohammed VI est aussi attendu pour inaugurer le quai de pêche de Soumbédioune qui porte son nom. De même, le dirigeant, en compagnie de so hôte, Macky Sall, doit livrer le Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio.

A Soumbédioune, « on attend toujours le roi Mohammed VI »

Justement, à Soumbédioune, ce sont des installations de pointe, mises à la disposition des pêcheurs sénégalais, qui attendent la visite du souverain. Sur place, ce jeudi 9 mars, Afrik.com a constaté l’impatience de ces professionnels de la pêche. « On attend toujours le roi Mohammed VI. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous attendons. On espère recevoir ce bijou qui va beaucoup nous aider dans notre travail », reconnait Bathie, bonnet noir et blanc bien en place sur sa tête.

« Nous sommes très content de cette belle initiative du roi Mohammed VI. Tout le monde sait qu’il a un esprit d’ouverture, sur le continent africain et même le monde. Si vous passez devant le quai de pêche, vous voyez les effigies du roi en bonne place. C’est la preuve que le roi est aimé ici au Sénégal où il est aussi chez lui. Nous, pêcheurs de Soumbédioune, l’attendons avec une très grande impatience et lui souhaitons meilleure santé. Il paraît qu’il est un peu souffrant », confie Ousmane.

Un joyau dont les couleurs renvoient à Marrakech

Sokhna aussi espère pouvoir bénéficier de cette belle œuvre du roi marocain. « Je n’ai pas encore visité l’infrastructure, mais il paraît qu’il y a toutes les commodités pour exercer notre métier. On apprend que le roi Mohammed VI est un peu souffrant, ce qui a retardé sa venue au Sénégal. Nous prions pour son prompt rétablissement. Nous avons hâte de le recevoir et lui dire merci de vive voix ». Sur les lieux, pas un seul chat. A part, bien entendu, le préposé à la sécurité. La porte d’accès est fermée à clé et bien sécurisée avec une chaîne et un cadenas.

Le bijou attend en effet le roi pour commencer à être fonctionnel. A l’intérieur flottent deux drapeaux : un du Sénégal et un autre du Maroc. Mais aussi plusieurs drapelets marocains. De jolies fleurs plantent le décor aux alentours de la Halle au poisson. Le secteur de l’administration n’est pas en reste. Gazon, cocotiers, tout y est. Mais aussi des chambres froides et une fabrique de glace pour faciliter la conservation des produits issus de la mer. Il ne manque plus que le tapis rouge à dérouler pour accueillir le roi du Maroc, dans cet édifice dont les couleurs renvoient à Marrakech, la ville ocre du royaume chérifien.