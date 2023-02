Maroc : l’inquiétude enfle autour de la santé de Mohammed VI

Alors que son séjour en terres sénégalaises était annoncé pour cette semaine, le roi Mohammed VI a fait faux bond. Le souverain, selon un communiqué des autorités marocaines, repris par la presse sénégalaise, serait souffrant. De quoi augmenter l’inquiétude autour de la santé du dirigeant nord-africain.

Le roi Mohammed VI a reporté son séjour de quatre jours au Sénégal, initialement prévu en début de semaine. Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie informe que le roi a contracté une grippe. Pour cette raison, précise le communiqué cité par les journaux sénégalais, son médecin personnel lui a recommandé d’observer une période de repos. Il est en outre conseillé au souverain alaouite d’éviter de voyager durant quelques jours.

Un report qui suscite beaucoup d’inquiétude

Dès lors, le séjour royal au pays de la Téranga est reporté sine die. Au cours de sa visite au Sénégal, Mohammed VI devait procéder à deux importantes inaugurations. Il s’agit du quai de pêche de Soumbédioune et du Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio. Par ailleurs, il était prévu des entretiens avec le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. Ce ne sera que partie remise.

Seulement, ce séjour manqué du père de Moulay El Hassan suscite un vent d’inquiétude. En effet, c’est un secret de Polichinelle que la santé du roi Mohammed VI n’est plus au top. Elle s’est, en effet, beaucoup fragilisée, au cours de ces dernières années. Outre ses problèmes de cœur, qui lui ont d’ailleurs valu plusieurs interventions, à Paris et Rabat, le dirigeant serait gravement malade. Le roi souffrirait d’un trouble du système immunitaire.

Simple grippe ou conséquences de la maladie auto-immune ?

Une maladie auto-immune appelée sarcoïdose qui affecte les poumons et les ganglions lymphatiques, particulièrement ceux de la cage thoracique. La maladie, dit-on, touche parfois aussi les yeux et le foie. Dans des cas rares, elle peut affecter la rate, les nerfs, le cœur, les os et les articulations. Il arrive que le malade présente un essoufflement, une respiration sifflante et des douleurs thoraciques. Parfois, c’est de la fatigue qui est éprouvée par le malade qui se sent faible et perd du poids.

Toutes choses qui feraient que l’état de santé du roi Mohammed VI serait instable. Attendu à Dakar, pour visite de quatre jours, Mohammed VI a donc fait faux bond à son ami et frère Macky Sall. Un voyage reporté à quand ? Aucune précision, ni des autorités marocaines, encore moins de celles sénégalaises. Est-ce une simple grippe ou les conséquences de sa supposée maladie auto-immune ? Rien n’est moins sûr. En tous cas, au Sénégal, le roi marocain est bien chez lui. Ses séjours sont festifs aux côtés d’une population qui le porte dans son cœur.

La santé de Mohammed VI au centre des attentions

Normal que les Sénégalais, et bien évidemment les Marocains aussi, s’inquiètent de l’état de santé du dirigeant. Certainement demain vendredi, les mosquées sénégalaises appelleront à prier pour que Mohammed VI retrouve une meilleure santé. Surtout que le roi devait voyage avec 5 000 tonnes de fertilisants que le Maroc octroyait au Sénégal. Un don royal qui intervenait après celui fait au Gabon par le souverain, il y a quelques jours.